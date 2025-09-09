Terra em risco: seis dos nove limites planetários foram ultrapassados

Mudanças climáticas: Refere-se ao aumento da temperatura média global devido às emissões de gases de efeito estufa. Acidificação dos oceanos: Resulta da absorção de CO2 pelos oceanos, causando a diminuição do pH da água, o que prejudica a vida marinha, especialmente de recifes de corais. Mudanças no uso da terra: Desmatamento e expansão urbana descontrolada alteram os ecossistemas e a capacidade de absorção de CO2 da terra. Inclui a conversão de florestas e outros ecossistemas naturais em áreas agrícolas ou urbanas. Perda de biodiversidade: Avalia a perda de biodiversidade e as taxas de extinção de espécies. Fluxos biogeoquímicos: Monitora desequilíbrios nos ciclos de nitrogênio e fósforo provocados principalmente pela agricultura intensiva e pela indústria, que poluem e degradam ecossistemas. Uso da água doce: Considera a quantidade de água doce utilizada pela humanidade, incluindo água para agricultura, indústria e consumo humano, e a gestão inadequada do recurso, com extração excessiva e poluição. Camada de ozônio: Refere-se à redução da camada estratosférica que protege a Terra da radiação ultravioleta prejudicial. Aerossóis: Monitora a concentração de partículas finas na atmosfera, que podem afetar o clima e a saúde humana. Introdução de novas entidades: É a poluição química que inclui a liberação de substâncias químicas sintéticas no ambiente, como plásticos e produtos químicos tóxicos.

Os limites tomam como referência a relativa estabilidade climática e ecológica do Holoceno, período de equilíbrio que permitiu o florescimento da civilização. Hoje, porém, esse equilíbrio está comprometido. A pressão humana sobre os ecossistemas ameaça a capacidade da Terra de sustentar a vida como conhecemos.

Os limites normalmente representam níveis além dos quais o estresse ambiental pode levar à degradação ambiental sistêmica em larga escala e potencialmente irreversível. Avaliações recentes mostram que, atualmente, seis dos nove limites planetários já foram ultrapassados, indicando que a Terra está sofrendo um impacto significativo de atividades humanas. As tendências atuais, se não forem controladas, levarão à degradação de importantes processos do sistema terrestre, especialmente com relação às mudanças climáticas, integridade da biosfera e ciclos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo.

Atualmente, os seis limites foram ultrapassados são: mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, mudanças no uso da terra, perda de biodiversidade, fluxos biogeoquímicos e uso da água doce. Isso indica que a Terra já está fora do espaço operacional seguro para a humanidade e que ações urgentes são necessárias para evitar consequências catastróficas. A ultrapassagem desses limites planetários sinaliza um alerta para a necessidade de ações urgentes para reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade, visando preservar a saúde do planeta.

Me preocupam muito as tendências de "business as usual" — manter tudo como está — que levarão o planeta a uma direção cada vez mais perigosa. Mas ações ambiciosas podem fazer uma grande diferença e nos ajudar a retornar a níveis abaixo dos limites planetários antes de 2050. Medidas como redução do consumo e políticas ambiciosas de controle da poluição do ar.

A implementação do Acordo de Paris, para limitar o aquecimento global em 1,5ºC, a mudança para uma dieta mais saudável, a melhoria da alimentação e a eficiência no uso de água e nutrientes podem reduzir drasticamente o grau de transgressão dos limites planetários, conduzindo a humanidade a uma trajetória mais sustentável.