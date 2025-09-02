COP30 precisa transformar palavras em ação

Para mudar a maré no Brasil, as recompensas do TFFF para florestas em pé devem ser acompanhadas por uma nova dimensão em pesquisa e desenvolvimento que agregue significativamente valor à diversidade biológica única da Amazônia.

A parceria entre o TFFF proposto internacionalmente e o lançamento do Instituto de Tecnologia da Amazônia em toda a bacia são oportunidades à mão na COP30, assim como o progresso global na precificação de carbono e da manutenção da biodiversidade, unindo uma "coalizão dos dispostos" significativa. As muitas questões que são justamente levantadas sobre o TFFF - para onde o dinheiro deveria ir, quem se beneficia, se as receitas do fundo baseado no mercado serão suficientes - podem todas ser respondidas adequadamente.

O AmIT

O povo da Amazônia permanece pobre. Possivelmente no meio do bioma mais rico do mundo, a maioria carece de água potável, energia acessível e não poluente, transporte, comunicação, saneamento, cuidados de saúde, governança e segurança. Uma sociobioeconomia moderna de florestas em pé e rios fluindo é uma grande esperança, mas ainda muito frágil para efetuar uma mudança de rumo.

O AmIT é projetado para mudar isso. Avaliando as condições sociais e ecológicas únicas da Amazônia, ele foca em novos produtos para a Amazônia e a partir da Amazônia. Como uma rede de ensino e desenvolvimento de produtos em toda a bacia amazônica, é projetado como uma colaboração acadêmica público-privada de P&D, em parceria com centros acadêmicos e científicos regionais, nacionais e internacionais de longa data.

Um estudo de viabilidade conceitualizando o AmIT foi desenvolvido colaborativamente em parceria entre países da Bacia Amazônica, com instituições acadêmicas nacionais e internacionais. Agora, a iniciativa do AmIT está pronto para ser lançado na COP30, estabelecendo o desenvolvimento colaborativo baseado em ciência da Amazônia como o caminho principal para sua preservação urgente.