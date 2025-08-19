COP30: a Amazônia no centro do jogo climático

Comecemos pelas emissões. A Amazônia está no centro da redução das emissões de GEE no Brasil. O desmatamento da Amazônia é a maior fonte de emissão do país, e sua redução é a principal estratégia para diminuir esses gases. Por isso, o Brasil precisa alcançar a meta de desmatamento zero até 2030, conforme o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

Além disso, a agropecuária, com cerca de 100 milhões de cabeças de gado na região, é uma fonte significativa de metano e óxido nitroso, exigindo melhorias na eficiência por meio de práticas agrícolas e pecuárias regenerativas sem desmatamento e fogo.

As soluções baseadas na natureza são essenciais para a adaptação às mudanças climáticas na Amazônia. Elas ajudam a reduzir emissões de GEE e a reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente às mudanças climáticas.

Essas soluções incluem eliminar o desmatamento, o fogo e a degradação, restaurar florestas em grande escala, fortalecer a governança regional e incorporar os conhecimentos dos povos indígenas e comunidades locais nas estratégias de desenvolvimento nacional.

Também é fundamental promover tecnologias de energia renovável, inclusive no transporte, e investir na bioindustrialização dos produtos regionais.

O financiamento climático para a Amazônia deve ocorrer por meio de cooperações internacionais, regionais e nacionais. No Brasil, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) lançou a iniciativa Arcos da Restauração na COP28, em Dubai, em 2023. A iniciativa visa restaurar 24 milhões de hectares na Amazônia brasileira até 2050, sendo 6 milhões até 2030 e outros 18 milhões até 2050, com investimento necessário de cerca de R$ 200 bilhões. Esse apoio é fundamental, pois, embora a restauração florestal na região possa ser economicamente viável, o financiamento disponível ainda é insuficiente para alcançar resultados significativos na remoção de dióxido de carbono da atmosfera.