Cessar fogo já! O planeta já aqueceu demais!

Depois, acelerou: em 2020, já passava de 412 ppm e, em 11 de julho de 2025, atingiu 426,61 ppm, segundo o NOAA, agência americana para o clima.

Dados recentes do observatório europeu Copernicus indicam que a temperatura média global em 2025 está 1,49°C acima dos níveis pré-industriais, muito próxima do limite de 1,5°C que a ciência alerta há meio século como crítico. Ainda estamos correndo contra o tempo numa questão para a qual a ciência já alertou, há cerca de meio século, e que se agrava dia após dia.

Em setembro de 2025, o fim da 2ª Guerra Mundial, que matou mais de 50 milhões de pessoas, completará 80 anos. Será que deste trágico evento não aprendemos lições para evitarmos um 3º conflito devastador? As duas guerras mundiais foram motivadas por conflitos econômicos (indicativo de que as recentes taxações generalizadas no comércio mundial são inconsequentes e perigosas).

Já há muitas décadas, no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido, convivem pessoas de várias nacionalidades. E, atualmente, as imigrações, os intercâmbios, as viagens a negócios e o turismo estão bastante generalizados em todo mundo. Assim, ao se bombardear um país, assassina-se cidadãos de inúmeras origens. As guerras também dizimam plantações, regiões arborizadas, espécies do reino animal e infraestruturas urbanas em geral.

Em termos globais, cerca de 24% dos GEE vem do setor industrial, onde se destacam as produções de aço, cimento e produtos químicos. A indústria da guerra consome aço e substâncias químicas, e destrói uma imensa quantidade de edificações, que necessitam de cimento para serem reconstruídas.

Lobos, onças, raposas, cobras, hienas e outros animais marcam seus territórios com a ferocidade que lhes é peculiar. E, neste contexto, cabe refletir sobre o que disse Martin Luther King Jr: "Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos". Trocar o diálogo pelas guerras e invasões nos manterá no mesmo tipo de relacionamento de muitas bestas selvagens. Até quando?