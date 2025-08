A sociobioeconomia que o Brasil precisa conhecer

O Brasil é o país mais biodiverso do planeta, mas ainda trata essa riqueza como um fardo, e não como uma força de desenvolvimento sustentável. Na economia brasileira, todos os produtos de nossa riquíssima biodiversidade representam menos de 0,5% do PIB.

Em um artigo publicado na FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), em colaboração com o pesquisador Diego Oliveira Brandão, discutimos a necessidade de repensar os sistemas agroalimentares da Amazônia. Aqui, retomo e amplio aquela análise, propondo uma visão mais abrangente: a sociobioeconomia com todos os biomas protegidos e restaurados como um modelo de desenvolvimento para todo o país — capaz de combater as mudanças climáticas, reduzir desigualdades sociais e fomentar inovação.

A sociobioeconomia é uma abordagem emergente e interdisciplinar que coloca o bem-estar das pessoas e a conservação da natureza no centro da economia, acima do lucro e do crescimento monetário. Inspirada em visões como o "Buen Vivir" dos Povos Indígenas andinos, a sociobioeconomia articula ciência, tecnologia e inovação com os conhecimentos tradicionais e as necessidades reais das populações locais.