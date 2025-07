Amazônia: a oportunidade única da COP30 para o clima global

A conta é simples: se quisermos ter alguma chance de enfrentar a crise climática, precisamos evitar que a Amazônia entre em colapso. Segundo as análises científicas, 18% da Amazônia já foi desmatada e outros 34% estão em crescente degradação. Precisamos conservar 70-80% do bioma para mantê-lo saudável. Por isso, o ponto de não retorno da Amazônia precisa estar no centro da negociação da Convenção do Clima, mais ainda na COP30 da Amazônia. É preciso lembrar que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e sem a 'bomba d'agua' que representa a Amazônia, essa economia colapsa, gerando impactos para o futuro de nosso país e a segurança alimentar planetária.

Atualmente a conservação da Amazônia recebe abaixo de US$ 600 milhões ao ano -- menos de um décimo dos US$ 7 bilhões anuais que precisam ser investidos, segundo cálculos do Banco Mundial. Para efeito de comparação, apenas no ano de 2024 o mundo destinou US$ 2,7 trilhões para armamentos. Em tempos de guerra, esses orçamentos precisam de mais atenção e escrutínio público. Afinal, queremos a destruição ou a perpetuação da humanidade?



A escassez de recursos para a conservação da Amazônia decorre, entre outros fatores, da subvalorização dos serviços ecossistêmicos vitais que a floresta oferece, como armazenamento de carbono, regulação hídrica, inclusive o transporte de vapor d'água ao sul da Amazônia -- os chamados "rios voadores", proteção da biodiversidade e polinização. Somente seu papel na regulação das chuvas sustenta anualmente muitas centenas de bilhões de dólares na produção agrícola sul-americana. Outro problema é o não reconhecimento do papel dos Povos Indígenas, Quilombolas e ribeirinhos para a proteção da floresta, que a sustentam saudável. Sua migração para as cidades, como vem acontecendo, ou sua subjugação ao crime organizado, são riscos para a saúde dessa bomba d'água amazônica.

Direcionar recursos financeiros substanciais e imediatos para a preservação da Amazônia precisa ser reconhecido como uma estratégia climática global urgente para evitarmos as piores consequências das mudanças climáticas. Perder apenas mais 5% de sua cobertura vegetal e o aquecimento global chegando a 2ºC pode desencadear um ponto de não retorno que liberaria mais de 200 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera, acelerando a crise climática e inviabilizando o alcance das metas do Acordo de Paris. A floresta já sofre com secas extremas causadas pelo aquecimento global, que a deixam mais vulnerável a incêndios, à degradação e ao desmatamento, mesmo nas partes centrais mais intocadas. É esse risco e essa conta que devem estar contemplados no cerne da negociação do financiamento climático. A conservação da Amazônia precisa ser um dos grandes resultados da COP30, e a solução está ao alcance da presidência brasileira da COP30.