PL 2159/21 é gravíssima ameaça a biomas brasileiros e futuro do Brasil

Estamos a poucos meses da COP30 e o Congresso Nacional desmontou o controle ambiental do país na madrugada do dia 17 de julho através da aprovação do Projeto de Lei 2159/2021. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta, ignoraram todos os alertas da sociedade e da ciência, colocando em votação um Projeto de Lei (PL) que estimula o desmatamento e agrava as mudanças climáticas.

Esse PL que destrói as regras do licenciamento ambiental já havia sido aprovado no Senado em maio. Se trata de um enorme retrocesso ambiental que dispensa o licenciamento para atividades agropecuárias, de mineração e de infraestruturas, abrindo espaço para o desmatamento com graves ameaças à segurança hídrica, essencial à produção agrícola nacional, e isso é muito contraditório.

No texto do PL, emendas consideradas retrocessos com critérios vagos e subjetivos, utilizando-se de brechas incluem: