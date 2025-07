Ondas de frio: e o aquecimento global com isso?

Aqui no Brasil, temos sentido na pele as ondas de frio. Em junho, mais de 70 cidades registraram temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Santana do Livramento foi a cidade mais gelada, com -7,3°C. E quando a mídia destaca esses dias de baixas temperaturas, os negacionistas do aquecimento global aproveitam para atacar a ciência com teorias da conspiração sem qualquer embasamento. Ao contrário do que eles acreditam, episódios extremos de frio também são consequência das mudanças climáticas. E representam mais uma evidência clara de que o aquecimento global é uma realidade incontestável.

Mas por que ocorrem invernos extremos se o planeta está aquecendo?

De fato, houve algumas regiões do planeta que tiveram alguns invernos mais severos na última década, mas estes são aumentos de curto prazo, que refletem a variabilidade climática natural. As tendências de longo prazo mostram que os invernos com frio extremo estão se tornando menos frequentes, e isso é consistente com o aumento das temperaturas globais causadas pelas mudanças climáticas. Os recordes globais de calor superam os de frio.