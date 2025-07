Estamos perigosamente próximos do ponto de não retorno da Amazônica

E os resultados desses vários estudos científicos me deixam ainda mais preocupado em relação ao ponto de não retorno da floresta amazônica e a mudança climática global. Tais estudos indicam que não estamos agindo com a urgência necessária para evitar atingirmos o ponto de não retorno.

Trinta e cinco anos atrás, quando publiquei os primeiros artigos sobre o risco do ponto de não retorno, eu achava que tínhamos tempo de sobra para chegar ao desmatamento zero e combater as mudanças climáticas. Naquela época, o desmatamento de toda Amazônia era de 7% e o aquecimento global estava um pouco acima de 0,5°C. Eu estava otimista porque sentia que poderíamos encontrar soluções. Na Cúpula da Terra do Rio, em 1992, muitas pessoas diziam que o mundo deveria ter como meta zerar as emissões até o ano 2000. Infelizmente, ficamos no campo da inação. As emissões de gases de efeito estufa e a temperatura média global continuaram a aumentar e atingiram recordes no ano passado e início desse ano. Agora temos que enfrentar a emergência climática.

Do lado de buscar impedir o ponto de não retorno, desejamos poder chegar à COP30 com o menor desmatamento anual da Amazônia brasileira de todos os tempos, menos de 4.000 km². O governo Lula e a Ministra Marina Silva estão trabalhando duro nisso, o que nos faz enxergar uma luz no fim do túnel. Porém, houve um grande aumento dos incêndios florestais que degradaram uma enorme área e mais de 95% dos incêndios foram de origem humana. A total maioria desses incêndios foram ilegais e muitos ligados ao crime organizado. Torna-se essencial combater esta destruição da Amazônia.

