Calor atualmente desperdiçado pode virar energia na transição energética

Apesar de dominarmos a produção de etanol há várias décadas, essa dependência de combustíveis fósseis resulta em emissões significativas de CO2. Em 2023, o setor energético global emitiu cerca de 37,4 bilhões de toneladas de CO2, um nível recorde. Mas há caminhos para mudar esse cenário, como o uso de tecnologias de cogeração de energia.

Embora a substituição por fontes renováveis seja um caminho para reduzir o uso dos combustíveis fósseis, aumentar a eficiência dos processos de conversão é outra rota promissora. Principalmente porque as fontes renováveis intermitentes, como solar e eólica, exigem a exploração de elementos raros para a produção de baterias. Por isso, é importante desenvolver soluções capazes de gerar eletricidade de forma contínua.

Essa tarefa não é tecnicamente simples. Mas, no Brasil, há uma oportunidade concreta: a recuperação do calor residual em usinas de álcool e açúcar para produzir energia elétrica despachável (aquela produzida sob demanda, ou seja, quando a rede elétrica precisa), 24 horas por dia.

Uma alternativa viável com resultados imediatos está na recuperação da energia desperdiçada. É nesse contexto que ganham destaque os Ciclos de Rankine Orgânicos (CRO), uma tecnologia que reaproveita calor residual — como o gerado em processos com biocombustíveis — para gerar trabalho mecânico que pode ser convertido em energia elétrica. Trata-se de uma tecnologia que funciona de forma semelhante a uma usina a vapor tradicional, mas utiliza fluidos orgânicos em vez de água, permitindo operar com fontes de calor de menor temperatura, como os gases quentes liberados em processos industriais.

O potencial de uso dessa tecnologia é expressivo. Na maioria das vezes, uma significativa parcela da energia química dos combustíveis transforma-se em calor lançado no ambiente, sem ser convertida em trabalho útil (como movimentar um veículo). Um imenso desperdício de energia.

Hoje, com o avanço dessa tecnologia no Brasil, uma única empresa produtora de etanol e açúcar no Centro-Oeste gera anualmente 4,2 mil GWh (ou 4,2 TWh) de eletricidade por meio de cogeração, durante nove meses ao ano, aproveitando o vapor de suas usinas.