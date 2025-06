Amazônia pede industrialização sustentável, não só extrativismo verde

O terceiro risco é a fragilidade dos sistemas extrativistas e agroflorestais em relação às mudanças climáticas e ao desmatamento e degradação da floresta. Em relação às variações climáticas, espécies como açaí e castanha, por exemplo, são altamente influenciadas pelo aumento de temperatura, reduzindo sua produtividade nos anos mais quentes e nos anos posteriores aos recordes de temperatura. Desde 1950, estudos têm mostrado que à medida que o desmatamento aumenta, a produção de frutos e sementes é reduzida.

Nos estudos que tenho feito desde 2017, tenho constatado com meus colegas que cerca de 90% dos municípios amazônicos no Brasil não possuem tecnologia e infraestrutura para o processamento dos produtos da biodiversidade. Isso significa que, na maioria dos municípios amazônicos, os povos e comunidades que dependem da floresta para sua subsistência econômica somente possuem os atravessadores como alternativas para comercializar seus produtos. Portanto, sem acesso a tecnologias e sem uma organização social forte, muitas comunidades continuam reféns de atravessadores.

Valorizar a biodiversidade não pode ser sinônimo de reduzi-la à matéria-prima. É preciso fomentar a inovação que permita agregar valor de forma local. A floresta tem muito mais a oferecer do que produtos primários, frutos, sementes e óleos naturais. Mas para isso, é necessário romper com o pensamento baseado em commodities e implementar soluções baseadas em ciência e tecnologia.

Exemplos de tecnologias aplicadas à biodiversidade para gerar produtos industrializados de alto valor agregado

Já apresentei aqui argumentos sobre o potencial da ciência e tecnologia aplicadas aos produtos da biodiversidade como motor para o surgimento de uma sociedade predominantemente de classe média na Amazônia. No entanto, destaquei que esse progresso dependerá da erradicação do desmatamento e da degradação florestal, além do uso inteligente e sustentável da biodiversidade. Agora, apresento três exemplos de como a bioindustrialização pode acontecer por meio da criação de centros de ciência, tecnologia e inovação voltados aos povos amazônicos e às espécies nativas da região.

O primeiro exemplo é o investimento no desenvolvimento de um centro de produção de proteína a partir da castanha-do-pará (Bertholletia excelsa). Estudos mostram que essa castanha contém cerca de 20% de proteína — uma concentração cinco vezes superior à do leite e equivalente à da carne. Diferente das proteínas de origem animal, a proteína da castanha-do-pará pode ser preparada para atender a consumidores veganos. Além disso, é possível criar suplemento alimentar proteico de castanha-do-pará em pó, comparável ao whey protein (proteína do soro) do leite, para atletas e esportistas.