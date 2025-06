Justiça climática começa por saber quem são os mais afetados

A constituição da ciência do clima no Brasil sempre esteve estruturada sobre o alicerce de produção e análise de dados como emissões e captura de gases de efeito estufa, modelagem climática, segurança energética e alimentar, pontos de não retorno da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal e da Caatinga e desastres associados a ondas de calor, secas, incêndios da vegetação e chuvas extremas. Esses dados são componentes-chave na geração de conhecimentos científicos de ponta que influenciam em processos de tomada de decisão nacional e internacional. Porém, dados qualitativos são necessários para entendermos melhor os efeitos das mudanças climáticas.

A ciência do clima reconhece que atividades humanas têm acelerado e intensificado as mudanças ambientais e climáticas em escala global. Esse processo agrava a frequência e a intensidade de fenômenos naturais extremos, amplia riscos e desencadeia desastres em larga escala. Os impactos, no entanto, não são homogêneos: variam de acordo com a região, o tipo de evento e, sobretudo, com as condições sociais pré-existentes. Populações que já enfrentam vulnerabilidades no cotidiano são desproporcionalmente afetadas, o que aprofunda desigualdades socioeconômicas em escala nacional e internacional.

Mas quem são os que estão em maior risco? Os mais afetados ou as mais afetadas? Quais são os fatores geradores de injustiça climática? Quais são os espaços de tomada de decisão para interromper o impacto diferenciado?