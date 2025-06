Influenciador digital é responsável pela desinformação?

Em 2024, esses padrões se manifestaram com força nas redes sociais, especialmente durante eventos climáticos extremos. Nos Estados Unidos, o furacão Helene foi seguido por uma avalanche de teorias conspiratórias sobre manipulação climática e imagens falsas criadas por inteligência artificial. Na Espanha, durante as enchentes em Valência, boatos sobre remoção de barragens e geoengenharia proposital se espalharam pelas redes sociais. No Brasil, durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, influenciadores digitais ganharam monetização com a divulgação de notícias falsas nas redes.

E decisões como a da Meta, que encerrou programas de checagem de fatos no Facebook e Instagram, deixaram o ecossistema digital ainda mais vulnerável à proliferação de informações falsas.

Especialistas apontam que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas por moldar esse ecossistema de informação e por lucrarem diretamente com a viralização de conteúdos enganosos. Enquanto isso, o mercado de influência digital segue operando num território cinzento, onde a liberdade criativa muitas vezes esbarra na responsabilidade coletiva.

Em 2024, o secretário-geral da ONU, António Guterres, sugeriu a proibição de publicidade de empresas de combustíveis fósseis, quando fez uma analogia com o banimento dos anúncios de tabaco. Tão relevante que, durante a Cúpula do G20 em novembro, a Unesco, as Nações Unidas e o governo brasileiro anunciaram a criação da Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre Mudança Climática — um novo esforço multilateral voltado a promover a comunicação baseada em evidências e combater a desinformação.

É urgente ampliar a conscientização de influenciadores e agências para que entendam o impacto de suas escolhas. Promover conteúdos com responsabilidade climática não significa abrir mão de parcerias, mas sim estabelecer critérios mais sólidos de integridade e transparência.

Com sua capacidade de mobilização, de traduzir temas complexos e de construir confiança junto ao público, os influenciadores podem — e devem — ser aliados na construção de uma nova cultura de responsabilidade comunicacional.