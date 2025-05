Licenciamento ambiental sob ataque: quem lucra com o retrocesso?

Uma transição energética responsável e de infraestrutura de baixo impacto é viável e necessária para evitar um colapso do sistema social, ecológico e climático.

Apesar de avanços importantes na agenda ambiental brasileira, especialmente no combate ao desmatamento e à degradação dos biomas, pressões políticas de setores dominantes têm promovido retrocessos significativos, como é o caso da Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PL 2.159/2021), aprovada pelo Senado na última quarta-feira.

A FPA (Frente Parlamentar Agropecuária), representada por 59% da Câmara dos Deputados e 62% do Senado Federal, tem liderado uma série de ações que fragilizam a governança socioambiental, como o esvaziamento do Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Ministério dos Povos Indígenas, a defesa da tese do Marco Temporal e a tramitação do PL 3.334/2023, que propõe reduzir de 80% para 50% a Reserva Legal na Amazônia em determinados municípios.

Essas iniciativas colocam em risco conquistas ambientais históricas e demandam vigilância constante da sociedade civil.

O lobby do agronegócio e do setor de petróleo deve atuar fortemente durante a COP30, que será realizada na Amazônia, com o objetivo de moldar o discurso climático em favor de seus interesses. Essas indústrias tendem a adotar estratégias que minimizam os impactos ambientais de suas práticas e reforçam a ideia de que são "parte da solução" para a crise climática e social.

Com forte influência na política nacional, esses setores vêm tentando reconfigurar a agenda de política externa brasileira, especialmente em fóruns internacionais, buscando suavizar pressões ambientais e priorizar acordos comerciais. O resultado evidencia como eles vêm influenciando e moldando a atuação do Brasil no cenário global.