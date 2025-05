A luta da ciência contra o ceticismo do governo Trump

Os Estados Unidos são o país com mais laureados com o prêmio Nobel. Grande parte deles é referente às ciências, incluindo Física, Química e Medicina. Mas isso parece não ter importância, pois milhares de brilhantes cientistas americanos ficaram na mira desde que Donald Trump assumiu novamente a presidência dos EUA. Os primeiros meses do governo Trump foram marcados por cortes profundos no financiamento de pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento, especialmente em relação ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

Da intensificação das ondas de calor mortais aos incêndios e furacões devastadores, as mudanças climáticas vêm afetando todos os setores da sociedade americana. A fim de proteger os americanos dos riscos, o congresso aprovou em 1990 uma lei para estimular a investigação dos impactos climáticos por meio de uma avaliação bastante abrangente. Desde então, o governo publicou cinco Avaliações Climáticas Nacionais (NCA) que ajudaram a orientar os setores produtivos, as políticas de saúde e a proteção e socorro aos extremos climáticos.

O trabalho na sexta avaliação (NCA6) estava em andamento quando cientistas receberam, no final de abril, a notícia que seus serviços não eram mais necessários. A NCA6 é uma exigência do congresso americano e está prevista para ser divulgada em 2028. É possível que seja publicada mesmo sem especialistas para compilá-la e isso pode produzir uma irresponsável e perigosa pseudociência.