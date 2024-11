Prevenção de desastres em tempos de crise climática

Diante dos crescentes impactos de desastres provocados por eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes, um resultado direto das mudanças climáticas, a implementação de um sistema integrado de alertas, aliado a medidas complementares, é fundamental para fortalecer a resiliência das comunidades brasileiras frente a esses desafios.

Existe, no entanto, uma confusão de que uma previsão de chuva extrema é uma previsão de desastre. A chuva extrema pode, sim, deflagrar desastres em municípios expostos e vulneráveis, mas a chuva extrema não é o desastre.

Para que os sistemas de alerta funcionem, não basta que o poder público tenha acesso à previsão do tempo. Um sistema de alerta integra o monitoramento, a previsão de ameaças, a avaliação de risco de desastres, bem como de sistemas e processos de comunicação e atividades de preparação que possibilitam ações preventivas para mitigar desastres.

A previsão do tempo é parte importante disso. Ela se baseia em dados atmosféricos (precipitação, ventos, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, entre outros) observados em estações meteorológicas, em modelos numéricos de previsão, em imagens de satélite e em radares meteorológicos para poder determinar o comportamento das condições meteorológicas nas próximas horas ou dias numa área ou região geográfica.

Por outro lado, um alerta indica que a situação de risco de desastre é previsível em curto prazo. A condição de alerta inclui uma fase de preparação para o desastre de modo a proteger a população, mobilizando os recursos necessários para a resposta.

No Brasil, são significativos o número e a intensidade dos desastres provocados, especialmente, por inundações, enchentes, enxurradas, deslizamentos, secas, ondas de calor e fogo que ocasionam, além de mortes, enormes perdas econômicas, destruição de moradias e de infraestrutura. Isso levou, em 2011, à criação do Cemaden/MCTI (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações), que atua no desenvolvimento científico e tecnológico para aprimorar continuamente os alertas de desastres.