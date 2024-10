A emergência climática é uma crise dos direitos das crianças

Considerando o último período glacial de aproximadamente 100 mil anos atrás, com seu pico há cerca de 23 mil anos, a jornada humana na Terra nos mostrou uma viagem de montanha-russa na curva da temperatura global. Durante a maior parte desse período, era muito normal que as temperaturas e, portanto, as condições de vida na Terra flutuassem muito. Somente com o início do Holoceno, há cerca de 12 mil anos, as temperaturas e, portanto, as condições de vida na Terra se estabilizaram. A humanidade inventou a agricultura e foi capaz de se estabelecer de maneira mais estável.

Com o início da Revolução Industrial, no século 18, o homem se estabeleceu cada vez mais como a força motriz da mudança planetária. As mudanças no sistema terrestre causadas pelos humanos são agora tão grandes que a ciência se refere aos dias atuais como o Antropoceno, a era determinada pelos humanos. Isso não seria um problema, a princípio, se a ciência também não tivesse chegado à conclusão de que estamos mudando o clima e o meio ambiente negativamente.

As mudanças climáticas recentes observadas são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes em milhares de anos. Vivemos no tempo da Emergência Climática. Seis diferentes fontes de dados observados mostram que desde a década de 1960 aumentamos a taxa de aquecimento global de +0,18ºC por década para 0,26ºC por década, atualmente. A temperatura média global em 2023 atingiu preocupantes 1,45ºC e acima de 1,5ºC em todos os meses de 2024 até agora.