O PL da devastação avança. O que dá para fazer?

O país que sediará a COP30, e que já foi referência internacional por suas políticas ambientais, enfrenta agora o maior retrocesso em mais de 40 anos — e é urgente entender o que está em jogo e o que ainda podemos fazer.

O Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental (PL 2159/2021), apelidado de "PL da Devastação", tramita no Congresso desde 2004. Mas foi apenas nos últimos anos que o texto passou por alterações profundas, desfigurando por completo o sistema de licenciamento ambiental no Brasil — justamente o principal instrumento que equilibra desenvolvimento com preservação.

O licenciamento hoje

Se alguém deseja instalar um empreendimento no Brasil — seja um porto, um resort à beira-mar ou uma atividade de mineração — é obrigatório passar por um processo de licenciamento ambiental. E, sim, é um processo técnico, demorado e muitas vezes burocrático porque essa é justamente a sua função.