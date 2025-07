Quer proteger o mar? Ouça quem vive dele

No último Dia do Pescador, 29 de junho, me perguntaram o que eu achava que seria do mundo se a pesca acabasse.

Eu, que como pouca proteína animal por motivos ambientais, sei bem de onde veio a pergunta — de alguém que esperava que eu dissesse que os problemas do oceano iam acabar junto. Mas isso não é verdade.

Se a pesca industrial parasse — com suas embarcações de dezenas de metros, radares para detectar cardumes e técnicas que matam sem escolher o que está no caminho — o mar ganharia um respiro. Seriam menos redes fantasmas, menos espécies ameaçadas, menos plástico perdido no alto-mar. E mais chance de recuperação para ecossistemas inteiros.