Hoje é Dia do Oceano — e eu, de São Paulo, me preparo para ver vídeos do mar feitos por inteligência artificial, enquanto os tomadores de decisão se reúnem em Nice, na França, para a UNOC (Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos), que começa amanhã.

Não posso falar muito, sei bem a qual grupo pertenço. Inclusive, caí no meu primeiro vídeo de IA há poucos dias. Falo isso com certa vergonha, ainda que fosse um vídeo "inofensivo": uma mulher discutia no embarque de um avião por não poder levar seu "canguru de suporte emocional". A "câmera" aos poucos dava zoom no animal, que segurava uma passagem de avião com carinha de dó.

A verdade é que conhecemos verdadeiramente muito pouco do oceano. Apesar de cobrir 70% do planeta, só 20% do fundo marinho foi mapeado com algum grau de detalhe. Ainda assim, tomamos decisões que afetam ecossistemas inteiros — que nem sabemos que existem.