Gigantes em rota: onde ver baleias em SP e RJ

No Brasil, sabemos que as jubartes que nos visitam se reproduzem principalmente nas proximidades do arquipélago de Abrolhos, em frente ao litoral sul da Bahia e norte do Espírito Santo — mas as recentes e cada vez mais frequentes visitas ao litoral Sudeste levantam suspeitas, dentro da comunidade científica, de que, com a população crescendo, isso também pode estar mudando. Algumas só passam por ali; outras, já apresentam comportamentos de cópula.

Tudo isso nos traz facilidade de avistá-las, mas também exige atenção redobrada de quem navega.

Como uma oceanógrafa que passou alguns anos estudando baleias e golfinhos, sei bem como as embarcações podem ser incômodas a esses animais. No Brasil, temos legislação específica para isso — nadar com baleias, por exemplo, é terminantemente proibido — o que, no fundo, protege mais os humanos do que os cetáceos. Um filhote ainda descoordenado que resolve saltar, ou uma batida de cauda em meio ao ritual de acasalamento, são mais do que suficientes para causar um acidente sério (e fatalidades já ocorreram nos poucos países que permitem essas interações).

Além disso, a legislação brasileira prevê distância mínima de 100 metros para embarcações, que devem colocar o motor no neutro. Toda aproximação deve ser feita com velocidade reduzida — e sempre permitindo que seja o animal a decidir se quer se aproximar.

Por isso, se for se aventurar nesse espetáculo natural, escolha operadoras sérias, comprometidas com a conservação e conhecedoras da legislação vigente, especialmente no litoral Sudeste, onde a presença das jubartes ainda é mais pontual e sensível.

Aqui vão algumas opções confiáveis nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que apoiam a pesquisa ou já passaram por formações com organizações como o Projeto Baleia Jubarte ou Amigos da Jubarte: