Japão merece medalha de ouro em hipocrisia ambiental

A proibição internacional da caça às baleias só ocorreu em 1986, por meio da Comissão Baleeira Internacional (IWC, na sigla em inglês) e depois que algumas espécies foram quase extintas. Algumas nações, contudo, nunca pararam de fato com a prática em seus próprios territórios, alegando tratar-se de um costume cultural ou criando outros meios de se justificar.

O Japão, por exemplo, criou um programa científico autorizado pela Comissão Baleeira e seguiu capturando algo entre 200 e 1.200 baleias por ano com a justificativa de que precisava matar os animais para coletar dados e verificar se estão ameaçados ou não - no mínimo, paradoxal. A carne das baleias mortas para os estudos podia então ser comercializada.

A justificativa científica nunca foi aceita por organizações ambientais como a Sea Shepherd, que continuou a seguir e monitorar os navios 'científicos' da frota japonesa. Ao longo dos anos, conflitos foram se somando, com acusações crescentes.

De um lado, ambientalistas denunciando as falsas pretensões do Japão; e, de outro, os navios japoneses alegando terem suas atividades atrapalhadas pelas ações da Sea Shepherd. Em um dos episódios mais complicados, em 2010, um então ativista da organização de Paul Watson embarcou ilegalmente em um barco japonês e acabou preso. Paul foi considerado cúmplice do ocorrido e, em 2012, a Interpol emitiu um Alerta Vermelho, pedindo a detenção do famoso ativista.

Segundo a organização ativista, o alerta não estava mais ativo no site da Interpol há alguns meses - seria um novo mundo, onde vemos mais valor nas baleias vivas?! Não foi bem assim: o alerta foi omitido mas ainda era válido, criando uma falsa sensação de segurança para Paul Watson, que acabou detido quando parou para reabastecer em um navio na Groenlândia.

A Dinamarca recebeu no dia 31 de julho o pedido oficial de extradição de Paul Watson para o Japão. Agora está nas mãos do Ministério da Justiça da Dinamarca a decisão, que agora pode ser tomada a qualquer dia.