A mais vendida, a mais barata e a primeira híbrida. O Prêmio UOL Carros 2024 reúne postulantes de peso ao título na categoria 'Melhor Picape Compacta/Intermediária'. A vencedora será coroada no dia 2 de dezembro em cerimônia realizada em São Paulo.

A Fiat Strada não precisa de introdução. É o veículo mais emplacado do Brasil desde 2021. A caminhonete é versátil com sete versões, diferentes carrocerias, motores e câmbio.

Rival no segmento, a Volkswagen Saveiro também concorre ao prêmio. Seu trunfo está no custo-benefício, já que é a picape mais acessível do país.

Indo para as intermediárias, a Montana tem como destaque seu porte e o motor 1.2 turbo de 133 cv. As mais caras são Maverick e Rampage. A primeira traz na linha uma potente versão a gasolina e uma híbrida, a primeira do tipo no Brasil, que faz quase 16 km/l.

A Ram vai tentar o bicampeonato e fez uma substituição de motores diesel na linha 2025, além da estreia de uma configuração inédita. Qual vai carregar o peso da vitória? Veja mais detalhes das caminhonetes e faça sua aposta!