2024 é um ano importante para a Hyundai. A marca anunciou um investimento no Brasil de R$ 5,5 bilhões até 2032 para o desenvolvimento de carros híbridos, elétricos e também para estudos de células de hidrogênio.

Além disso, a marca coreana reformulou o acordo com o Grupo Caoa e agora tem o controle total da operação no Brasil. A Hyundai volta a ser responsável pelos carros importados, até então sob controle do grupo brasileiro.

E a ação foi rápida. A fabricante logo anunciou a chegada do SUV Palisade, com oito lugares, e também do premiado hatch elétrico Ioniq 5. Entre os nacionais, destaque para a reformulação do Creta, com design e motor novos.

A Hyundai ocupa a quinta posição entre as que mais vendem veículos no Brasil, com mais de 160.000 unidades em 2024 e um market share de 8%.

A marca também tem dois carros de sucesso: o HB20 é o best-seller e terceiro carro de passeio mais emplacado do Brasil, enquanto o Creta é o segundo SUV mais emplacado.