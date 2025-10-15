Som de verdade e 1.000 cv: Ferrari divulga como será seu 1º carro elétrico

Compensando ausências

A estratégia passa por três aspectos principais, sendo o som autêntico um deles. Em vez de alto-falantes reproduzindo um V12 "digital", a Ferrari Elettrica deverá captar vibrações reais do trem de força, através de um acelerômetro no conjunto elétrico traseiro.

As oscilações serão amplificadas como em uma guitarra elétrica: timbre e volume acompanham o esforço mecânico, não um arquivo de áudio.

Outro ponto valioso à marca é ao volante: o sistema de vetoração de torque cria cinco "degraus" de resposta do carro, acionados nas borboletas. Ele permite, por exemplo, simular freio-motor em reduções — acrescentando ritmo e timing típicos de um esportivo a combustão.

Por fim, há a dinâmica fina. Nesse caso, a suspensão ativa e o eixo traseiro com rodas esterçáveis prometem manobrabilidade e saídas de curva difíceis de obter em veículos tradicionais. Tudo isso em uma cabine espaçosa, com lugar para quatro ocupantes graças ao melhor aproveitamento dos balanços e do entre-eixos.

A Ferrari adotou um lançamento em etapas: mostrou o chassi e o "miolo" tecnológico da Elettrica e promete revelar o desenho completo ao longo de 2026. As entregas começam em outubro do próximo ano, segundo a própria companhia. O preço não foi confirmado, mas relatos da imprensa europeia indicam faixa acima de 500 mil euros antes de opcionais.