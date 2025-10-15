Posto de gasolina do papa não cobra combustível e já atende carro elétrico

Menor país do mundo, o Vaticano mantém uma estrutura automotiva que inclui posto de combustível, garagem oficial e até um museu dedicado aos veículos papais. Com o passar dos anos, o foco mudou dos motores a combustão para alternativas mais limpas, em linha com o posicionamento ambiental do papa Francisco.
O posto de combustível do papa
O Vaticano possui um pequeno posto privado funciona em frente à residência Domus Santa Marta, destinado exclusivamente a moradores e funcionários do Vaticano. Também abastece os veículos utilizados para transportar o papa Leão 14.
Além de diesel e gasolina, há também carregador para veículos elétricos, já que boa parte da frota papal passou a ser eletrificada nos últimos anos.
Também existe um posto de combustível com duas bombas próximo à Basílica de São Pedro, que durante anos serviu como fonte de renda para o Estado papal.
O acervo automotivo oficial está exposto no Padiglione delle Carrozze ("Pavilhão das Carruagens"), onde ficam carros usados por papas ao longo das décadas.
Entre os veículos da coleção estão o Mercedes 300 SEL e o Fiat Campagnola, este último conhecido por ter sido usado durante o atentado contra João Paulo 2º em 1981.
O Papa Bento 16 chegou a visitar as garagens do Vaticano em 2013, onde conferiu os automóveis históricos.
Sob o pontificado do papa Francisco, a frota papal passou a incluir modelos elétricos e movidos a hidrogênio, refletindo o compromisso do líder católico com questões ambientais.
Em 2024, foi apresentado o primeiro papamóvel totalmente elétrico, marco na transição do Vaticano para veículos de emissão zero.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.