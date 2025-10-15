Posto de gasolina do papa não cobra combustível e já atende carro elétrico

Menor país do mundo, o Vaticano mantém uma estrutura automotiva que inclui posto de combustível, garagem oficial e até um museu dedicado aos veículos papais. Com o passar dos anos, o foco mudou dos motores a combustão para alternativas mais limpas, em linha com o posicionamento ambiental do papa Francisco.

O posto de combustível do papa

O Vaticano possui um pequeno posto privado funciona em frente à residência Domus Santa Marta, destinado exclusivamente a moradores e funcionários do Vaticano. Também abastece os veículos utilizados para transportar o papa Leão 14.

Além de diesel e gasolina, há também carregador para veículos elétricos, já que boa parte da frota papal passou a ser eletrificada nos últimos anos.