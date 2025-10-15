Opala, Monza e Kadett: como GM fez carros icônicos voltarem a ser zero-km

O programa Carona desta semana mostra a visita do apresentador Jorge Moraes ao Campo de Provas de Cruz Alta, da General Motors, em Indaiatuba, no interior paulista. Ele foi lá conhecer o programa Chevrolet Vintage, por meio do qual a marca está restaurando exemplares de clássicos como Opala, Monza, Kadett, Omega e D20.

Esses veículos foram adquiridos pela GM que, em parceria com famosas oficinas especializadas em modelos de coleção, voltarão à velha forma, seja do jeito como saíram da fábrica, seja com modificações que modernizam a parte mecânica, mantendo o visual original - intervenção conhecida como "restomod".

Quanto os carros estiverem prontos, serão vendidos por meio de leilão e parte do dinheiro arrecadado será direcionada a projetos sociais do Instituto GM.