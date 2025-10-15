Governo divulga passo a passo para ser instrutor de CNH sem autoescola

O Ministério dos Transportes detalhou nesta semana como será o trabalho do instrutor autônomo de trânsito, após tornar as autoescolas opcionais para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) - medida a ser implementada nos próximos meses, por meio de resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

As aulas para o teste prático de direção não serão obrigatórias, mas quem desejar fazê-las poderá recorrer às autoescolas ou a professores particulares.

Esses profissionais atuarão de forma independente, desde que sejam cadastrados pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e registrados no Ministério dos Transportes.