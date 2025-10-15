Efeito Avenger: por que Renegade mais barato está com os dias contados

No ano que vem, a Jeep terá um SUV nacional ainda menor: é o Avenger, que será fabricado em Porto Real (RJ). Sua chegada, no entanto, deve afetar a produção de outro utilitário da marca: é o Renegade, que tem sua versão mais barata com os dias contados.
Isso porque haveria uma possível competição interna, com o Avenger topo de linha e o Renegade básico custando cerca de R$ 120.000. Nesse caso, dizem especialistas, a marca tende a priorizar o modelo com melhor margem de lucro. E pode ser o Avenger o favorecido.
"Entendo como mais provável um reposicionamento de preços, com a eliminação de algumas versões do Renegade, que passaria a ser posicionado como veículo de valor agregado maior", explica o especialista automotivo Milad Kalume Neto.
O que mudaria
Entre as versões passíveis de extinção há até o Renegade T270 (R$ 118.290). É a versão de entrada do jipe, que aproveita ao máximo os benefícios para PcDs.
"Isso, entretanto, dependeria da movimentação das outras marcas que ainda possuem versões compatíveis ao Renegade no segmento PcD", afirma Milad.
Com as vendas do modelo devendo, mais uma vez, exceder as 40.000 unidades em 2025, a tendência é valorizá-lo nos andares de cima.
Esse movimento já vem ocorrendo com o lançamento de versões que segmentam ainda mais o tempo de linha do Renegade. Um trunfo importante, crê o especialista, será a eletrificação.
Isso porque é questão de tempo para que o SUV estreie conjunto híbrido leve, que promete mais economia ao seu motor 1.3 turbo flex de 176 cv. Nesse caso, espere preços de R$ 150.000 a R$ 190.000, aproximadamente. Enquanto isso, o Avenger tende a custar de R$ 100.000 a R$ 140.000.
Para maximizar o rendimento, a Stellantis aposta na padronização da plataforma CMP, que também serve aos Peugeot 208 e 2008 e ao Fiat Grande Panda — futuro carro nacional.
Isso reduz o custo de produção de peças compartilhadas, facilita o arranjo do pós-venda e economiza tempo de teste e validação, entre outras coisas.
Graças a avanços na manufatura, também é possível apostar em um visual chamativo mas de fácil produção.
"A marca deve evitar canibalizar seus produtos internamente. Caso contrário, a tendência é de seguir o padrão no qual a versão mais cara do segmento inferior (Avenger) compete com a mais barata do segmento superior (Renegade)", diz Milad.
