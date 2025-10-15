Efeito Avenger: por que Renegade mais barato está com os dias contados

No ano que vem, a Jeep terá um SUV nacional ainda menor: é o Avenger, que será fabricado em Porto Real (RJ). Sua chegada, no entanto, deve afetar a produção de outro utilitário da marca: é o Renegade, que tem sua versão mais barata com os dias contados.

Isso porque haveria uma possível competição interna, com o Avenger topo de linha e o Renegade básico custando cerca de R$ 120.000. Nesse caso, dizem especialistas, a marca tende a priorizar o modelo com melhor margem de lucro. E pode ser o Avenger o favorecido.

"Entendo como mais provável um reposicionamento de preços, com a eliminação de algumas versões do Renegade, que passaria a ser posicionado como veículo de valor agregado maior", explica o especialista automotivo Milad Kalume Neto.