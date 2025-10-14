Renault Boreal é lançado; veja preço, versões e equipamentos do novo SUV

A Renault revelou preços e versões do novo Renault Boreal. O SUV médio já está em pré-venda, com primeiras unidades sendo entregues no final de novembro, e naturalmente foca nos líderes de venda do segmento: Toyota Corolla Cross e Jeep Compass.
A versão mais barata, entretanto, tem preço para competir com SUVs compactos — VW T-Cross e Hyundai Creta, por exemplo — em versões intermediárias. O valor do Boreal pode ficar ainda menor se o cliente utilizar seu carro usado no negócio, recebendo bônus de até R$ 12.000.
Entre os itens de série desde o Boreal básico há o motor 1.3 turbo, rodas de liga leve, faróis full-led, seis airbags e bancos de couro. A eletrificação, diz a Renault, deve ficar para depois.
Preços e versões
Renault Boreal Evolution - R$ 179.990
Renault Boreal Techno - R$ 199.990
Renault Boreal Iconic - R$ 214.990
Na apresentação, a Renault ressaltou a campanha promocional que dá bônus no usado na compra do Boreal. O benefício vai de R$ 10 mil (Evolution e Iconic) a R$ 12 mil (Techno). Outra opção é o financiamento a taxa zero em 24 meses, com 60% de entrada.
Mecânica
Motor: 1.3 TCe turbo flex
Potência: até 163 cv (abastecido etanol) e 27,5 kgfm
Câmbio: EDC (dupla embreagem) de 6 marchas; tração dianteira
Versões e equipamentos
Renault Boreal Evolution: itens de série incluem faróis full-led, rodas de liga leve de 18", central multimídia de 10", quadro de instrumentos digital de 7", ar-condicionado digital dual zone, carregador de celular por indução, sistema de som Arkamys (6 falantes), 6 airbags, bancos em couro, sensores de chuva e crepuscular e pacote de ADAS com 13 auxílios.
Renault Boreal Techno: acrescenta itens como faróis de neblina, rodas de 18" pretas, barras de teto, quadro de instrumentos digital de 10", iluminação ambiente com 48 cores, retrovisor eletrocrômico, som Arkamys (8 falantes), bancos com ajuste elétrico e pacote de ADAS com 19 auxílios.
Renault Boreal Iconic: acrescenta itens como de rodas 19" diamantadas, teto preto biton, acabamento interno Deep Blue, teto solar panorâmico elétrico, porta-malas com abertura elétrica, som Harman Kardon, banco do motorista com massagem e pacote de ADAS com 13 auxílios.
