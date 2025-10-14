Renault Boreal é lançado; veja preço, versões e equipamentos do novo SUV

A Renault revelou preços e versões do novo Renault Boreal. O SUV médio já está em pré-venda, com primeiras unidades sendo entregues no final de novembro, e naturalmente foca nos líderes de venda do segmento: Toyota Corolla Cross e Jeep Compass.

A versão mais barata, entretanto, tem preço para competir com SUVs compactos — VW T-Cross e Hyundai Creta, por exemplo — em versões intermediárias. O valor do Boreal pode ficar ainda menor se o cliente utilizar seu carro usado no negócio, recebendo bônus de até R$ 12.000.

Entre os itens de série desde o Boreal básico há o motor 1.3 turbo, rodas de liga leve, faróis full-led, seis airbags e bancos de couro. A eletrificação, diz a Renault, deve ficar para depois.