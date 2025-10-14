Sem cancela, pedágio urbano em SP inicia teste na Dutra; veja como funciona

Ao longo da rodovia, também há pontos de mudança de pista — todos com free flow. Logo, a cobrança será proporcional ao trecho percorrido na via expressa.

A cobrança será exclusiva de quem está circulando pela região de São Paulo. No caso de motoristas que seguem para o Vale do Paraíba ou Rio, a cobrança é compensada com a gratuidade no posto de pedágio de Arujá, 38 km depois.

Problemas com o MPF

No sistema free flow, motoristas que não usam tags de pedágio precisam realizar o pagamento na internet. Quem não faz isso em 30 dias fica sujeito a multa por evasão de pedágio. E é justamente isso que levou o Ministério Público Federal a entrar com uma ação civil pública pedindo mudanças no pedágio urbano.

Segundo o MPF, a multa vale para pedágios. Acontece que, na visão do órgão, o sistema da Região Metropolitana de São Paulo é, na verdade, um sistema de gestão de tráfego.

O Ministério Público disse que agiu antecipadamente para evitar um problema maior: até 5 milhões de multas anualmente, supostamente inconstitucionais. A cobrança do serviço, entretanto, seria mantida mesmo com o pedido dos procuradores acatado.