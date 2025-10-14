Retido por Israel, papamóvel dado por Francisco a Gaza tem destino incerto

Em junho, o porta-voz da Caritas Jerusalém afirmou que o veículo teve sua entrada em Gaza proibida, e que não haveria solução "em um futuro próximo".

Ainda estamos trabalhando em coordenação com agências governamentais para garantir que o papamóvel entre em Gaza. Mas as fronteiras permanecem fechadas e, na minha opinião, isso não mudará um futuro próximo Harout Bedrossian, porta-voz da Caritas, à Catholic News Agency

Desde então, a entrada mínima de suprimentos foi feita em postos militares e de forma "caótica", segundo a organização. Diferentes agências relataram bloqueio de veículos e itens como botijões de gás no território em guerra.

Em agosto, 108 organizações de ajuda humanitária assinaram uma nota de repúdio, denunciando o que julgaram como "banimentos arbitrários" de insumos para a população.

No mês seguinte, diz a Caritas, a evacuação mandatória da região fez com que a organização reduzisse sua presença em Gaza a níveis mínimos. Em meio ao caos, manteve-se cinco postos médicos, prestando serviços de atenção básica.

As entidades foram questionadas sobre o paradeiro da ambulância, mas não responderam até a publicação da reportagem.