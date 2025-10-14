Retido por Israel, papamóvel dado por Francisco a Gaza tem destino incerto

O conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza parece caminhar para um desfecho, o que pode também dar um destino para um veículo que foi objeto de um dos últimos atos de caridade do papa Francisco. O pontífice doou um papamóvel para a região, transformado em ambulância para atender refugiados. No entanto, o carro teve sua entrada na região barrada por Israel.
O que aconteceu
No início de maio, o Vaticano anunciou a doação feita por Francisco. Segundo a Santa Sé, esse teria sido um dos últimos pedidos do pontífice antes de morrer.
A missão de operar a ambulância foi confiada à Caritas Internacional — uma das entidades humanitárias da Igreja Católica.
Em junho, o porta-voz da Caritas Jerusalém afirmou que o veículo teve sua entrada em Gaza proibida, e que não haveria solução "em um futuro próximo".
Ainda estamos trabalhando em coordenação com agências governamentais para garantir que o papamóvel entre em Gaza. Mas as fronteiras permanecem fechadas e, na minha opinião, isso não mudará um futuro próximo Harout Bedrossian, porta-voz da Caritas, à Catholic News Agency
Desde então, a entrada mínima de suprimentos foi feita em postos militares e de forma "caótica", segundo a organização. Diferentes agências relataram bloqueio de veículos e itens como botijões de gás no território em guerra.
Em agosto, 108 organizações de ajuda humanitária assinaram uma nota de repúdio, denunciando o que julgaram como "banimentos arbitrários" de insumos para a população.
No mês seguinte, diz a Caritas, a evacuação mandatória da região fez com que a organização reduzisse sua presença em Gaza a níveis mínimos. Em meio ao caos, manteve-se cinco postos médicos, prestando serviços de atenção básica.
As entidades foram questionadas sobre o paradeiro da ambulância, mas não responderam até a publicação da reportagem.
Como era o papamóvel de Francisco
Trata-se de uma picape Mitsubishi L200, que serviu de papamóvel para Francisco em sua visita a Belém, em 2014. O veículo seguiu na Palestina e foi convertido em uma ambulância com bom grau de equipamentos.
Seu kit a bordo incluía testes rápidos de infecção, instrumentos de diagnóstico, vacinas, kits de sutura, oxigênio e refrigerador para medicamentos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.