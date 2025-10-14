Omoda 5: testamos rival híbrido do Corolla Cross que custa R$ 170 mil

O programa Carona desta semana mostra detalhes dos SUVS Omoda 5 e Omoda 7 híbridos, que estão chegando ao mercado brasileiro. O apresentador Jorge Moraes dirige a dupla de utilitários esportivos chineses da Omoda & Jaecoo, que já estão em pré-venda.

O Omoda 5, um híbrido pleno, traz bateria carregada exclusivamente pelo motor a combustão e pelas frenagens e desacelerações. Na pré-venda, está com preço promocional de R$ 170 mil para a versão única SHS-H.

Rival do Toyota Corolla Cross Hybrid, o Omoda 5 mede 4,47 m de comprimento e traz motor 1.5 turbo associado a um propulsor elétrico, gerando potência combinada em torno de 205 cv e cerca de 32 kgfm de torque - os dados oficiais para o mercado brasileiro, com a nossa gasolina com 30% de etanol, ainda serão divulgados.