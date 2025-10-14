Novo VW Jetta GLI chega em novembro: veja preço e o que mudou no sedã

O Volkswagen Jetta GLI reestilizado começa a ser vendido na rede de concessionárias da marca alemã no dia 8 de novembro, com preço sugerido de R$ 269.990 - até recentemente, o modelo com visual antigo era comercializado por R$ 250.990.

Importado do México, o sedã médio completa o trio de esportivos VW Legends, formato também pelo Nivus GTS e pelo novo Golf GTI, que terá as primeiras unidades entregues em março de 2026, após o lote inicial de 350 unidades se esgotar em dois dias.

O Jetta GLI 2026 traz faróis full-LED redesenhados e conectados por uma barra de LEDs iluminada na base da grade frontal. Por falar nela, a peça também mudou e agora exibe padrão do tipo colmeia, estendido para a entrada de ar na parte inferior do novo para-choque, que ficou maior e traz um filete vermelho.