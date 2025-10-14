Novo VW Jetta GLI chega em novembro: veja preço e o que mudou no sedã

O Volkswagen Jetta GLI reestilizado começa a ser vendido na rede de concessionárias da marca alemã no dia 8 de novembro, com preço sugerido de R$ 269.990 - até recentemente, o modelo com visual antigo era comercializado por R$ 250.990.
Importado do México, o sedã médio completa o trio de esportivos VW Legends, formato também pelo Nivus GTS e pelo novo Golf GTI, que terá as primeiras unidades entregues em março de 2026, após o lote inicial de 350 unidades se esgotar em dois dias.
O Jetta GLI 2026 traz faróis full-LED redesenhados e conectados por uma barra de LEDs iluminada na base da grade frontal. Por falar nela, a peça também mudou e agora exibe padrão do tipo colmeia, estendido para a entrada de ar na parte inferior do novo para-choque, que ficou maior e traz um filete vermelho.
Na traseira, o emblema GLI foi deslocado para o centro da tampa do porta-malas, entre as lanternas, que mantiveram o visual anterior, mas ganharam uma faixa iluminada que avança em direção ao logotipo da versão - que não é iluminado, diferentemente do novo VW Taos.
Além disso, as rodas de liga leve de 18 polegadas trazem novo desenho, enquanto a parte mecânica não recebeu alterações - permanece o motor 2.0 turbo EA888 a gasolina com injeção direta de combustível - capaz de render 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque.
Como anteriormente, a transmissão é a automatizada DSG com dupla embreagem e sete marchas. Com esse conjunto, mais tração dianteira e vetorização de torque, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,6 segundos.
Quanto à parte interna, bancos e painéis de portas receberam novo revestimento de couro perfurado com costuras vermelhas. O acabamento do painel também mudou e agora traz aletas no lado do passageiro, que se integram à saída do ar-condicionado.
Como em lançamentos recentes da Volks, a central multimídia VW Play Connect deixou de ser embutida no painel para adotar um design flutuante, mantendo a tela de dez polegadas e ganhando conectividade - a exemplo de Nivus, T-Cross, Tera e Taos, o novo Jetta GLI traz 15 funções disponíveis no celular por meio do aplicativo Meu VW.
O painel digital de 10,25 polegadas é o mesmo e a lista de equipamentos inclui ar-condicionado digital de duas zonas, aquecimento e resfriamento dos bancos dianteiros, teto solar panorâmico e carregamento de celular por indução. A cabine também conta com iluminação ambiente com mais de dez opções de cores.
A parte da segurança inclui seis airbags e pacote de assistências ADAS que inclui alerta de ponto cego, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência e centralização ativa de faixa.
