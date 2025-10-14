Citroën Basalt leva nota zero em crash test do Latin NCap; veja resultados
O Citroën Basalt obteve desempenho ruim no teste de colisão realizado no Latin NCap, entidade independente responsável por análises de segurança veicular. Com ocorreu com outros carros da Stellantis, o SUV cupê não obteve nenhuma estrela no crash test realizado, mesmo contando com quatro airbags e ESC de série.
Segundo o Latin NCap, o Basalt obteve 39,7% de proteção a ocupantes adultos, 58,35% para crianças, 53,38% para pedestres e 34,88% em assistentes de segurança.
Uma das reclamações da entidade é de que o Basalt não possui airbags laterais para cabeça ou tecnologia ADAS, mesmo como opcionais. Outro ponto é que o teste de impacto lateral de poste foi classificado como zero pontos pelo fato de que o veículo não conta com proteção lateral para cabeça em todas as fileiras.
O Latin NCap ainda relata que o Basalt teria apresentado estrutura instável no teste de colisão frontal e que o pretensor do cinto de segurança do passageiro dianteiro não funcionou como o esperado, resultando em proteção fraca para cabeça e peito.
Por fim, os testes indicaram que a proteção da criança não conseguiu evitar o contato da cabeça do boneco utilizado no impacto lateral.
A Stellantis, por outro lado, continua tomando decisões que comprometem diretamente a segurança de quem viaja em seus veículos na América Latina. Dez modelos testados desde 2020 — incluindo o Citroën Basalt, com estrutura instável, proteção lateral deficiente e sem ADAS — evidenciam uma política que mantém padrões muito abaixo dos oferecidos em outras regiões. Stephan Brodziak, Presidente do Conselho de Administração do Latin NCAP
Procurada pela reportagem, a Stellantis questionou os resultados e afirmou que todos "os veículos comercializados na América do Sul passam por rigorosos protocolos de avaliação realizados no Safety Center, localizado em Betim/MG, o mais moderno centro de testes de colisão do hemisfério sul, que garantem as certificações legais e técnicas necessárias para todos os projetos desenvolvidos pelas marcas da companhia"
A Stellantis reforça seu compromisso com a Segurança Veicular e que todos os modelos comercializados atendem as regulamentações nacionais e internacionais vigentes nos países da América Latina e Europa
"Vale ressaltar que a segurança de um veículo é um conjunto concebido desde o início do seu desenvolvimento e vai muito além da oferta individual de itens de segurança ativa e passiva. Além disso, a variante da plataforma CMP permite que toda a gama Citroën tenha uma carroceria com ampla proteção ao habitáculo", disse a empresa
"Dos requisitos exigidos pela regulamentação brasileira e também pelas regulamentações globais, para citar os mais relevantes, o Citroën Basalt conta com estrutura robusta, carroceria com aço de alta e ultra resistência, arquitetura com máxima proteção contra choques, testes de colisão aptos e segurança passiva sólida. Informamos, ainda, que a empresa não financia nem patrocina as avaliações realizadas pela entidade", completou a Stellantis.
