Citroën Basalt leva nota zero em crash test do Latin NCap; veja resultados

O Latin NCap ainda relata que o Basalt teria apresentado estrutura instável no teste de colisão frontal e que o pretensor do cinto de segurança do passageiro dianteiro não funcionou como o esperado, resultando em proteção fraca para cabeça e peito.

Por fim, os testes indicaram que a proteção da criança não conseguiu evitar o contato da cabeça do boneco utilizado no impacto lateral.

A Stellantis, por outro lado, continua tomando decisões que comprometem diretamente a segurança de quem viaja em seus veículos na América Latina. Dez modelos testados desde 2020 — incluindo o Citroën Basalt, com estrutura instável, proteção lateral deficiente e sem ADAS — evidenciam uma política que mantém padrões muito abaixo dos oferecidos em outras regiões. Stephan Brodziak, Presidente do Conselho de Administração do Latin NCAP

Procurada pela reportagem, a Stellantis questionou os resultados e afirmou que todos "os veículos comercializados na América do Sul passam por rigorosos protocolos de avaliação realizados no Safety Center, localizado em Betim/MG, o mais moderno centro de testes de colisão do hemisfério sul, que garantem as certificações legais e técnicas necessárias para todos os projetos desenvolvidos pelas marcas da companhia"

A Stellantis reforça seu compromisso com a Segurança Veicular e que todos os modelos comercializados atendem as regulamentações nacionais e internacionais vigentes nos países da América Latina e Europa

"Vale ressaltar que a segurança de um veículo é um conjunto concebido desde o início do seu desenvolvimento e vai muito além da oferta individual de itens de segurança ativa e passiva. Além disso, a variante da plataforma CMP permite que toda a gama Citroën tenha uma carroceria com ampla proteção ao habitáculo", disse a empresa