VW anuncia chegada do novo Taos 2026; veja o que muda no rival do Compass

Alessandro Reis
Do UOL, em Atibaia (SP)*
Agora importado do México, VW Taos chega em breve às concessionárias com mudanças na dianteira, na traseira e na cabine
Agora importado do México, VW Taos chega em breve às concessionárias com mudanças na dianteira, na traseira e na cabine Imagem: Divulgação

SUV médio da Volkswagen, o Volkswagen Taos recebe mudanças no visual interno e externo na linha 2026, que chega "em breve" às concessionárias da marca alemã

As mudanças no utilitário esportivo rival de Jeep Compass e Toyota Corolla Cross foram reveladas hoje pela montadora em evento para imprensa especializada e concessionários em Atibaia, no interior de São Paulo. A VW ainda não informa a data exata de chegada do novo Taos - apuramos que deverá estrear em dezembro nas 470 concessionárias da marca.

A empresa também faz mistério sobre os preços do Taos 2026, que atualmente é comercializado por R$ 206.990 na versão de entrada Comfortline e por R$ 231.990 na configuração topo de linha Highline.

Agora importado do México, onde é produzido em Puebla, o VW Taos deixou de ser fabricado em General Pacheco, na Argentina - a linha de produção sul-americana agora monta exclusivamente a Amarok e também ficará encarregada de produzir a próxima geração da picape, mediante investimento de R$ 580 milhões e com lançamento previsto para 2027.

O que mudou no Taos 2026

Taos traz novidades na traseira, cujas lanternas passam a ser interligadas por barra iluminada. Logotipo VW também acende
Taos traz novidades na traseira, cujas lanternas passam a ser interligadas por barra iluminada. Logotipo VW também acende Imagem: Divulgação

Lançado há cinco anos no Brasil, o Taos traz dianteira redesenhada, trazendo faróis mais afilados, mantendo a tecnologia full-LED iQ.Light - o projetor principal agora traz formato em. "X". A versão Highline mantém a barra de LED iluminada, mas reposicionada mais para cima, rente ao capô.

Como no Tera e no facelift do Nivus, o logotipo da Volks ficou mais próximo do capô, enquanto os para-choques ganharam uma entrada de ar consideravelmente maior na parte inferior, exibindo uma moldura na cor cinza.

Volkswagen Taos 2026 traz duas novas opções de cor: Azul Pacífico e Cinza Glacial (foto)
Volkswagen Taos 2026 traz duas novas opções de cor: Azul Pacífico e Cinza Glacial (foto) Imagem: Divulgação
Na traseira, as lanternas ganharam novo desenho e, agora, são interligadas por uma faixa iluminada de LED, na qual se destaca o logotipo da Volkswange que também acende, na cor vermelha. Isso faz do Taos 2026 o primeiro modelo da VW vendido no Brasil com essa característica, que também estreou recentemente no novo Audi A6 e-tron.

As rodas de 19 polegadas da configuração Highline mantiveram o visual anterior, enquanto as unidades de aro 18 do Taos Comfortline trazem design inédito, que ainda não tivemos a oportunidade de conferir.

Na cabine, central multimídia passou a ser flutuante e painel, portas e bancos receberam novos revestimentos
Na cabine, central multimídia passou a ser flutuante e painel, portas e bancos receberam novos revestimentos Imagem: Divulgação

Por dentro, o Taos 2026 mantém sem muitas mudanças o layout anterior, mas traz novidades pontuais, como o reposicionamento da central multimídia Play Connect de 10,1 polegadas - que deixou de ser integrada ao painel e passou a adotar o estilo flutuante, como no T-Cross, no Nivus e no Tera.

De acordo com a Volks, o interior do Taos recebeu novo revestimento nos bancos, nas portas e no painel, trazendo costura contrastante, enquanto o volante multifuncional voltou a trazer botões físicos. O painel digital de 10,25 polegadas é o mesmo, assim como o ar-condicionado digital de duas zonas e o carregamento de celular sem fio por indução - todos esses itens permanecem de série desde a versão Comfortline.

Detalhe dos bancos de couro da versão Highline, que na linha 2025 tem preço sugerido de R$ 231.990; preços da linha 2026 ainda serão anunciados
Detalhe dos bancos de couro da versão Highline, que na linha 2025 tem preço sugerido de R$ 231.990; preços da linha 2026 ainda serão anunciados Imagem: Divulgação
Já o pacote de assistências ADAs à condução, disponível no Taos Highline, mantém recursos como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go. alerta de colisão com frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa e alerta de ponto cego. Na linha 2026, o SUV ganhou o incremento do sistema Travel Assist, que centraliza o carro na faixa de rodagem e mantém distância do veículo à frente.

Quanto à parte mecânica, sem novidades: o Taos 2026 continua equipado exclusivamente com o motor 1.4 turbo flex TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque a 1.400 rpm, gerenciado pela transmissão automática de oito marchas, disponível no modelo desde o fim de abril e que substitui a antiga transmissão de seis velocidades.

*Viagem a convite da Volkswagen

