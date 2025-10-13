VW anuncia chegada do novo Taos 2026; veja o que muda no rival do Compass

SUV médio da Volkswagen, o Volkswagen Taos recebe mudanças no visual interno e externo na linha 2026, que chega "em breve" às concessionárias da marca alemã

As mudanças no utilitário esportivo rival de Jeep Compass e Toyota Corolla Cross foram reveladas hoje pela montadora em evento para imprensa especializada e concessionários em Atibaia, no interior de São Paulo. A VW ainda não informa a data exata de chegada do novo Taos - apuramos que deverá estrear em dezembro nas 470 concessionárias da marca.

A empresa também faz mistério sobre os preços do Taos 2026, que atualmente é comercializado por R$ 206.990 na versão de entrada Comfortline e por R$ 231.990 na configuração topo de linha Highline.