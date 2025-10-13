VW anuncia chegada do novo Taos 2026; veja o que muda no rival do Compass
SUV médio da Volkswagen, o Volkswagen Taos recebe mudanças no visual interno e externo na linha 2026, que chega "em breve" às concessionárias da marca alemã
As mudanças no utilitário esportivo rival de Jeep Compass e Toyota Corolla Cross foram reveladas hoje pela montadora em evento para imprensa especializada e concessionários em Atibaia, no interior de São Paulo. A VW ainda não informa a data exata de chegada do novo Taos - apuramos que deverá estrear em dezembro nas 470 concessionárias da marca.
A empresa também faz mistério sobre os preços do Taos 2026, que atualmente é comercializado por R$ 206.990 na versão de entrada Comfortline e por R$ 231.990 na configuração topo de linha Highline.
Agora importado do México, onde é produzido em Puebla, o VW Taos deixou de ser fabricado em General Pacheco, na Argentina - a linha de produção sul-americana agora monta exclusivamente a Amarok e também ficará encarregada de produzir a próxima geração da picape, mediante investimento de R$ 580 milhões e com lançamento previsto para 2027.
O que mudou no Taos 2026
Lançado há cinco anos no Brasil, o Taos traz dianteira redesenhada, trazendo faróis mais afilados, mantendo a tecnologia full-LED iQ.Light - o projetor principal agora traz formato em. "X". A versão Highline mantém a barra de LED iluminada, mas reposicionada mais para cima, rente ao capô.
Como no Tera e no facelift do Nivus, o logotipo da Volks ficou mais próximo do capô, enquanto os para-choques ganharam uma entrada de ar consideravelmente maior na parte inferior, exibindo uma moldura na cor cinza.
Na traseira, as lanternas ganharam novo desenho e, agora, são interligadas por uma faixa iluminada de LED, na qual se destaca o logotipo da Volkswange que também acende, na cor vermelha. Isso faz do Taos 2026 o primeiro modelo da VW vendido no Brasil com essa característica, que também estreou recentemente no novo Audi A6 e-tron.
As rodas de 19 polegadas da configuração Highline mantiveram o visual anterior, enquanto as unidades de aro 18 do Taos Comfortline trazem design inédito, que ainda não tivemos a oportunidade de conferir.
Por dentro, o Taos 2026 mantém sem muitas mudanças o layout anterior, mas traz novidades pontuais, como o reposicionamento da central multimídia Play Connect de 10,1 polegadas - que deixou de ser integrada ao painel e passou a adotar o estilo flutuante, como no T-Cross, no Nivus e no Tera.
De acordo com a Volks, o interior do Taos recebeu novo revestimento nos bancos, nas portas e no painel, trazendo costura contrastante, enquanto o volante multifuncional voltou a trazer botões físicos. O painel digital de 10,25 polegadas é o mesmo, assim como o ar-condicionado digital de duas zonas e o carregamento de celular sem fio por indução - todos esses itens permanecem de série desde a versão Comfortline.
Já o pacote de assistências ADAs à condução, disponível no Taos Highline, mantém recursos como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go. alerta de colisão com frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa e alerta de ponto cego. Na linha 2026, o SUV ganhou o incremento do sistema Travel Assist, que centraliza o carro na faixa de rodagem e mantém distância do veículo à frente.
Quanto à parte mecânica, sem novidades: o Taos 2026 continua equipado exclusivamente com o motor 1.4 turbo flex TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque a 1.400 rpm, gerenciado pela transmissão automática de oito marchas, disponível no modelo desde o fim de abril e que substitui a antiga transmissão de seis velocidades.
*Viagem a convite da Volkswagen
