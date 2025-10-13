Novidades da GWM: fomos a deserto chinês testar carros que irão ao Brasil

A Poer P500 traz porte semelhante ao da versão a diesel já comercializada no Brasil, mas se diferencia, dentre outros aspectos, ao trazer conjunto mecânico híbrido plug-in - que rende 347 cv de potência combinada e 66 kgfm de torque.

Além disso, a variante híbrida da Poer traz acabamento mais luxuoso e mais itens de conforto e tecnologia ante a versão P30 comercializada aqui.

GWM Tank 500 Imagem: Divulgação

Já o Tank 500 tem aparência de Toyota Land Cruiser e capacidades off-road semelhantes às do clássico da marca japonesa.

Trazendo construção robusta como o Land Cruiser, com carroceria sobre chassi, o Tank 500 mede 5,08 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,91 m de altura. A distância entre-eixos é de bons 2,85 m.

Para encarar os terrenos mais desafiadores, conta com três bloqueios de diferencial e várias assistências à condução fora de estrada.