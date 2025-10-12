CNH sem autoescola: governo divulga passo a passo de como vai funcionar

O governo federal divulgou como vai funcionar o processo de obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação sem autoescola obrigatória.

A mudança faz parte de uma minuta de resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) colocada em consulta pública pelo Ministério dos Transportes, sob a alegação de reduzir custos e burocracia aos candidatos. A expectativa é de que o texto original seja mantido ou receba mudanças pontuais, com base nas sugestões enviadas por empresas, entidades e cidadãos.

Dentre outros pontos, o candidato poderá realizar todas as etapas virtualmente, exceto pelos exames físicos e pela prova de direção.