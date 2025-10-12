Carrões na sala: prédios com elevador para veículos se multiplicam no país
De vez em quando, a paixão pelo carro é tão grande que o dono não consegue sequer ficar longe do veículo.
Para não dormirem na garagem, entretanto, os milionários brasileiros têm uma opção cada vez mais comuns: elevadores que sobem com o carro até o apartamento.
A ideia já existia há algum tempo no Brasil, mas apenas em um prédio. Agora, já são quatro edifícios do tipo disponíveis, com outros dois prédios em construção.
Como funciona
De acordo com o engenheiro civil Alexandre Andrada, a ideia não é algo de outro mundo.
"Os projetistas seguem normas mais comuns na área industrial. Esses elevadores automotivos são feitos com base em elevadores de carga convencionais".
A questão, segundo o especialista, é o custo da comodidade. Isso porque as plataformas costumam chegar aos 5 metros, ocupando bastante espaço no edifício. Além disso, é preciso reforçar o poço e a laje das habitações para lidar com até 3.500 kg do veículo.
"Em alguns casos, a legislação do lugar também exige medidas específicas de combate ao incêndio e contenção de fumos, por exemplo", acrescenta.
Tudo isso encarece bastante o elevador automotivo, que chega a custar R$ 8 milhões - ao passo que um elevador convencional do mesmo tamanho sairia 85% mais barato.
Obviamente, isso reflete no preço dos apartamentos, que sempre têm alto padrão construtivo e espaço farto. A reportagem encontrou habitações, em geral, custando cerca de R$ 15 mil por metro quadrado.
Uma unidade inacabada do edifício Quatro Ventos, em Nova Lima (MG), por exemplo, custa R$ 12,9 milhões. Isso inclui 757 m², cinco quartos, dez banheiros e dez vagas na garagem.
O prédio ainda oferece um "beauty center" com piscinas, academia, salões de beleza e outras instalações dignas de hotéis requintados.
"Os clientes costumam ter carros altamente personalizados e desejados. Exibi-los no apartamento ajuda a compor a decoração e, claro, impressionar as visitas", explica um corretor desse tipo de moradia, que preferiu não se identificar.
Tendência em alta
A moda do elevador automotivo no Brasil começou em 2010, com o edifício Parc Zodíaco em Belo Horizonte (MG).
Mas demorou a pegar: o Sol Botânico - também de Nova Lima - foi entregue em 2016. O vizinho Quatro Ventos é do ano passado, e ainda tem obras em andamento.
O primeiro fora de Minas Gerais foi o Victorian Living Desire, de Goiânia (GO). Segundo sites especializados, uma das unidades do Victorian pertence a Gusttavo Lima, que também é conhecido pela paixão por carros.
Em breve, estreia o edifício EDGE, em Fortaleza (CE). A obra já está 35% concluída e que terá vista panorâmica para o mar.
Outra opção litorânea é a Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC). O projeto foi anunciado há pouco e, quando executado, será o maior prédio residencial do mundo, com 550 metros e 157 andares.
