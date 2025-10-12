Carrões na sala: prédios com elevador para veículos se multiplicam no país

De vez em quando, a paixão pelo carro é tão grande que o dono não consegue sequer ficar longe do veículo.

Para não dormirem na garagem, entretanto, os milionários brasileiros têm uma opção cada vez mais comuns: elevadores que sobem com o carro até o apartamento.

A ideia já existia há algum tempo no Brasil, mas apenas em um prédio. Agora, já são quatro edifícios do tipo disponíveis, com outros dois prédios em construção.