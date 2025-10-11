Após transtornos no trânsito de SP, búfalos do Rio Pinheiros vão para sítio

Uma manada de búfalos que vivia às margens do rio Pinheiros, em São Paulo (SP), foi finalmente transferida para um haras em Suzano, na Região Metropolitana, no fim de setembro .

A operação ocorreu após os animais terem sido flagrados nadando no poluído afluente do Tietê e até atrapalhando o trânsito da Zona Sul da capital paulista.

Os búfalos eram criados sem autorização por moradores das imediações do rio.