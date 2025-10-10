Município com 5 mil habitantes tem gasolina e etanol mais baratos do país

A 130 km de Goiânia, fica a pequena cidade de Itaguari (GO), com cerca de 5 mil habitantes. O município raramente ganha os noticiários e, entre seus poucos destaques, há um polo produtor de lingeries, sem grande volume.

Quando o assunto é combustível barato, entretanto, Itaguari é campeã nacional: por repetidas vezes, registra-se lá tanto o etanol quanto a gasolina mais baratos do Brasil.

No mais recente levantamento da empresa de logística Ticket Log sobre os municípios com os menores preços desses combustíveis, que envolve 21 mil postos no país, Itaguari liderou o ranking O estudo foi obtido com exclusividade pelo UOL Carros.