Rival chinês do Compass que Caoa irá vender é flagrado no Brasil; conheça

A Changan é mais uma marca chinesa que chega em breve ao Brasil.
A reportagem do UOL Carros flagrou um dos carros que serão vendidos aqui parado em um estacionamento na capital paulista, ainda coberto por pesada camuflagem.
Trata-se do Uni-T, um SUV cupê médio que vai disputar clientes na mesma categoria de Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.
A fabricante oriental será representada pela Caoa. Depois do divórcio com a Hyundai, a empresa brasileira deve focar seus esforços na Chery e agora na Changan - inclusive com fabricação local.
Como é o Changah Uni-T
Voltando ao Uni-T, o modelo tem um visual arrojado. Destaque para a grande grade dianteira e as finas luzes DRL de LED próximas ao capô. Com linhas recortadas, o para-choque integra os faróis de posição em um aplique preto nas extremidades. Atrás, o desenho é um pouco mais convencional, porém igualmente ousado.
As lanternas afiladas avançam pelo porta-malas e há uma espécie de spoiler integrado, mas em formato de "U" e que dá a entender que são duas peças.
No mesmo estilo do Honda HR-V, as maçanetas traseiras estão perto da coluna C - e não nas portas, como acontece tradicionalmente. As quatro ponteiras de escape completam a estética agressiva.
Em termos de tamanho, o Uni-T mede 4,51 metros de comprimento e 2,71 m de distância de entre-eixos - o Compass, por exemplo, tem 4,40 m e 2,63 m, respectivamente.
Sob o capô, o SUV médio virá com motor 1.5 turbo a combustão já com tecnologia flex. No exterior, a unidade produz perto de 180 cv de potência e 30,6 kgfm de torque. Em alguns mercados, no entanto, há um 2.0 turbo com 230 cv. Já a transmissão é de dupla embreagem e sete marchas.
Chinês bem equipado
Dentro, as telas de 10,3 polegadas do painel de instrumentos digital e da central multimídia se integram, mas o que chama mais atenção é o seletor de marchas "flutuante" no console central. Há poucos botões físicos, como os dos ajustes do sistema de ar-condicionado duas zonas.
Em relação aos equipamentos, traz navegação GPS, sistema de reconhecimento de voz, bancos de couro, sistema de som premium, câmera 360°, ACC, seis airbags, carregador de celular por indução, além de itens de segurança como frenagem autônoma de emergência e assistência de permanência em faixa.
Essa não é, porém, a estreia no Brasil da chinesa por aqui. A Changan já atuou no mercado nacional entre 2006 e 2016 vendendo comerciais leves.
Inicialmente, eram vendidos sob a marca Chana. O nome polêmico foi trocado em 2011 por Changan, mas a fabricante deixou o país cinco ano depois.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.