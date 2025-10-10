Rival chinês do Compass que Caoa irá vender é flagrado no Brasil; conheça

A Changan é mais uma marca chinesa que chega em breve ao Brasil.

A reportagem do UOL Carros flagrou um dos carros que serão vendidos aqui parado em um estacionamento na capital paulista, ainda coberto por pesada camuflagem.

Trata-se do Uni-T, um SUV cupê médio que vai disputar clientes na mesma categoria de Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.