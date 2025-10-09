Tesouros da Fiat: de Palio a Uno, marca tem coleção de raridades na Itália

O programa Carona visita locais históricos da Fiat na Itália, sua terra natal, e antecipa as comemorações aos 50 anos de presença da montadora no mercado brasileiro - que serão completados em 2026.

Nessa jornada, o apresentador Jorge Moraes vai até a fábrica de Mirafiori, localizada em Turim, onde fica a sede mundial da montadora europeia.

Essa linha de produção de veículos, que já foi a maior da Europa, abriga o Heritage Hub, garagem "secreta" que abriga carros históricos e raros da Fiat, da Abarth, da Lancia, da Alfa Romeo e de outras marcas.