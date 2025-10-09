Sequestro-relâmpago e assalto: proteja-se e evite esses 10 hábitos no carro

Uma mulher de 58 anos foi vítima de sequestro-relâmpago enquanto entrava em seu carro, no estacionamento de um supermercado na zona sul de capital paulista. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência aconteceu no último sábado (3) e a vítima, atacada por pelo menos três criminosos, passou cerca de uma hora em poder dos bandidos e, durante o sequestro, foi obrigada a fazer transações bancárias.

De fato, andar de carro envolve exposição ao risco de assaltos e sequestros, especialmente durante o embarque ou o desembarque do veículo, no qual a potencial vítima pode estar mais vulnerável a ataques.