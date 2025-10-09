Ram Dakota: rival da Hilux tem imagens reveladas antes da estreia no Brasil
Atualmente liderado pela Toyota Hilux, o mercado de picapes médias terá mais uma representante no Brasil: a Ram Dakota, que estreará oficialmente no ano que vem, segundo confirmou hoje a Stellantis.
Feita sobre a mesma base estrutural e mecânica da Fiat Titano, a Dakota apareceu pela primeira vez em agosto, na forma de um carro-conceito.
Agora, a montadora revelou pistas do visual definitivo do modelo, por meio das imagens que ilustram esta reportagem
O que já sabemos sobre a Ram Dakota
As imagens reveladas trazem poucos detalhes, mas mostram uma dianteira semelhante à da nova Ram 1500, importada dos Estados Unidos.
A Ram Dakota terá faróis estreitos, contornados pelas luzes de condução diurna e com projetores em LED. Abaixo dos faróis principais, há nichos com faróis auxiliares.
A versão adiantada nas imagens é a Warlock, topo de linha, que utiliza frisos na grade frontal à moda da Ram 1500 TRX. As lanternas, por outro lado, seguem assinatura visual parecida com a da Ram Rampage .
A Dakota Warlock também contará com santantônio de série. Além da versão topo de linha, haverá as variantes Big Horn (mais barata) e Laramie (intermediária).
Por dentro, as imagens revelam detalhes como quadro de instrumentos digital, seletor de marcha em forma de disco giratório e bancos revestidos de couro.
Além disso, a versão topo de linha deve contar com acessórios off-road mais robustos, ao passo que a Laramie desfilará aspecto mais elegante.
Segundo nossas estimativas, os preços da Ram Dakota devem variar de aproximadamente R$ 250 mil a mais de R$ 300 mil.
Parte mecânica
A Ram Dakota será construída sobre uma plataforma chinesa, chamada tecnicamente de T70.
Essa base serve para a Changan Hunter, também da China, mas é mais conhecida por ser a mesma sobre a qual a Fiat Titano é construída. A Titano, por sua vez, é gêmea da Peugeot Landtrek.
Dessa forma, a Stellantis terá três caminhonetes distintas compartilhando a mesma "espinha dorsal".
Tal qual a irmã da Fiat, a Ram Dakota deve utilizar motor 2.0 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm. O câmbio será automático de oito marchas, com tração 4x4 sob demanda.
A nova Dakota também será conterrânea da Titano: ambas sairão da mesma fábrica, em Córdoba, na Argentina.
O lançamento da caminhonete deve, inclusive, acontecer primeiro no país vizinho, ainda em 2025.
No Brasil, a Ram Dakota deve ser vendida a partir de fevereiro ou março.
