Ram Dakota: rival da Hilux tem imagens reveladas antes da estreia no Brasil

Nova Ram Dakota chega às concessionárias no início de 2026
Nova Ram Dakota chega às concessionárias no início de 2026 Imagem: Divulgação

Atualmente liderado pela Toyota Hilux, o mercado de picapes médias terá mais uma representante no Brasil: a Ram Dakota, que estreará oficialmente no ano que vem, segundo confirmou hoje a Stellantis.

Feita sobre a mesma base estrutural e mecânica da Fiat Titano, a Dakota apareceu pela primeira vez em agosto, na forma de um carro-conceito.

Agora, a montadora revelou pistas do visual definitivo do modelo, por meio das imagens que ilustram esta reportagem

O que já sabemos sobre a Ram Dakota

Visual dianteiro deve remeter à estética da Ram 1500
Visual dianteiro deve remeter à estética da Ram 1500 Imagem: Divulgação

As imagens reveladas trazem poucos detalhes, mas mostram uma dianteira semelhante à da nova Ram 1500, importada dos Estados Unidos.

A Ram Dakota terá faróis estreitos, contornados pelas luzes de condução diurna e com projetores em LED. Abaixo dos faróis principais, há nichos com faróis auxiliares.

Imagem
Imagem: Divulgação

A versão adiantada nas imagens é a Warlock, topo de linha, que utiliza frisos na grade frontal à moda da Ram 1500 TRX. As lanternas, por outro lado, seguem assinatura visual parecida com a da Ram Rampage .

A Dakota Warlock também contará com santantônio de série. Além da versão topo de linha, haverá as variantes Big Horn (mais barata) e Laramie (intermediária).

Imagem
Imagem: Divulgação

Por dentro, as imagens revelam detalhes como quadro de instrumentos digital, seletor de marcha em forma de disco giratório e bancos revestidos de couro.

Além disso, a versão topo de linha deve contar com acessórios off-road mais robustos, ao passo que a Laramie desfilará aspecto mais elegante.

Segundo nossas estimativas, os preços da Ram Dakota devem variar de aproximadamente R$ 250 mil a mais de R$ 300 mil.

Parte mecânica

Atrás, a inspiração é na Ram Rampage
Atrás, a inspiração é na Ram Rampage Imagem: Divulgação
A Ram Dakota será construída sobre uma plataforma chinesa, chamada tecnicamente de T70.

Essa base serve para a Changan Hunter, também da China, mas é mais conhecida por ser a mesma sobre a qual a Fiat Titano é construída. A Titano, por sua vez, é gêmea da Peugeot Landtrek.

Dessa forma, a Stellantis terá três caminhonetes distintas compartilhando a mesma "espinha dorsal".

Imagem
Imagem: Divulgação

Tal qual a irmã da Fiat, a Ram Dakota deve utilizar motor 2.0 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm. O câmbio será automático de oito marchas, com tração 4x4 sob demanda.

A nova Dakota também será conterrânea da Titano: ambas sairão da mesma fábrica, em Córdoba, na Argentina.

O lançamento da caminhonete deve, inclusive, acontecer primeiro no país vizinho, ainda em 2025.

No Brasil, a Ram Dakota deve ser vendida a partir de fevereiro ou março.

