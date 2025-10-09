Ram Dakota: rival da Hilux tem imagens reveladas antes da estreia no Brasil

Atualmente liderado pela Toyota Hilux, o mercado de picapes médias terá mais uma representante no Brasil: a Ram Dakota, que estreará oficialmente no ano que vem, segundo confirmou hoje a Stellantis.

Feita sobre a mesma base estrutural e mecânica da Fiat Titano, a Dakota apareceu pela primeira vez em agosto, na forma de um carro-conceito.

Agora, a montadora revelou pistas do visual definitivo do modelo, por meio das imagens que ilustram esta reportagem