Como recarregar carro elétrico e híbrido e ainda economizar na conta de luz

Existem placas solares de diferentes tipos e potências, cada uma destinada a um tipo específico de instalação. Os painéis captam a irradiação solar e transformam em energia elétrica por meio de semicondutores presentes nas células fotovoltaicas. A corrente contínua gerada deve ser convertida em corrente alternada por meio de um inversor fotovoltaico para adequar aos critérios da rede elétrica.

Vários fatores afetam o desempenho de um painel solar e o quanto ele produz de energia. A própria capacidade do painel, o local de instalação, o tamanho e até o ângulo de inclinação são importantes para determinar o rendimento. Condições climáticas, como presença de sombras, também impactam diretamente a produção de energia.

Estima-se que, com a instalação certa e em lugares com alto nível de irradiação solar, a eficiência pode superar os 20%. Em dias de clima ruim, chuvosos ou nublados, a eficiência, claro, será menor. Calcula-se que este sistema possa gerar cerca de 20 kW por dia.

Ronaldo Koloszuk, presidente do conselho de administração da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), usa o exemplo dentro da própria casa.

Ao substituir seu carro a diesel por um híbrido, e com energia de carregamento vinda de painéis solares, saiu de uma conta mensal de combustível de R$ 1.500, para rodar 1.300 km, para R$ 300.

"A energia que você usou de forma instantânea, carregando o seu carro elétrico, numa secadora ou um ar-condicionado, é uma eficiência energética instantânea: você já usou. E aquela energia que sobrou você injeta na rede, gerando um crédito que você pode ser usado até em 60 meses", diz Koloszuk.