BYD inicia produção de carros na Bahia em investimento bilionário no Brasil

A BYD iniciou a produção de seus carros no Brasil, com atividade na antiga fábrica da Ford em Camaçari (BA). A inauguração oficial da produção ocorreu nesta quinta-feira (9), em evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do fundador e CEO global da marca chinesa, Wang Chuanfu.
Em julho, a BYD já havia chamado jornalistas para o início dos testes do complexo fabril, chegando inclusive a exibir unidades do Dolphin Mini produzidas no local. Desta vez, no entanto, a marca inicia para valer a produção local de veículos, que movimentará cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.
A produção nacional faz parte de um investimento de R$ 5,5 bilhões prometidos pela BYD para o Brasil. O plano inicial era de produzir 300 mil unidades por ano até 2030, mas a meta agora é chegar a 600 mil veículos, com exportações a outros países da América do Sul - a empresa quer se posicionar entre as três líderes do mercado.
A fábrica em Camaçari produzirá unidades do Dolphin Mini, modelo elétrico e veículo mais barato vendido pela montadora no Brasil. Também fazem parte da linha de montagem dois híbridos, o SUV Song Pro e o sedã King.
Em passagem pela fábrica, a reportagem do UOL Carros presenciou diversas unidades dos três modelos espalhadas pelo local. A BYD, no entanto, não anunciou quantos veículos já foram produzidos localmente.
Inicialmente, os veículos serão montados sob o regime SKD (Semi Knocked Down), um modelo produtivo em que os carros chegam parcialmente montados da China e são apenas finalizados localmente. No entanto, a BYD planeja partir em curto prazo para a produção CKD (Completely Knocked Down), em que os veículos chegam totalmente desmontados e contam com maior nacionalização da cadeia produtiva.
A montadora chinesa também anunciou a fabricação dos motores híbrido flex no Brasil. A empresa fornecerá 30 unidades do Song Pro com essa motorização para uso durante a COP30, em Belém (PA). A base será o atual motor 1.5 aspirado, mas com adaptações para aceitar o etanol. Ainda não há previsão destes veículos chegarem ao mercado.
Adquirida junto à Ford em 2023, a fábrica de Camaçari é a maior unidade da BYD fora da China, com 1 milhão de m² construídos. Além da produção de veículos, o local abrigará centros de pesquisa, laboratórios de motores e outras estruturas de apoio à mobilidade elétrica.
Meteoro, dinossauros e acenos de Lula
O anúncio da produção nacional também é uma resposta da BYD a uma disputa contra marcas tradicionais no mercado brasileiro. Em julho, Volkswagen, General Motors, Stellantis e Toyota enviaram carta a Lula contra pedidos da marca chinesa para redução de impostos para veículos produzidos no regime SKD e CKD. A alegação foi de que isso promoveria concorrência desleal.
A BYD reagiu também em carta, em que chama as empresas rivais de 'dinossauros' e se coloca como um 'meteoro' no mercado brasileiro. A empresa defendeu a tese de que oferece produtos melhores, mais baratos e bem aceitos pelos consumidores, e que a reclamação pública da concorrência seria por mera reserva de mercado.
O governo, no entanto, procurou acalmar os ânimos e adotou medidas para agradar a ambos os lados. Concedeu um prazo de seis meses para importação de veículos SKD e CKD com alíquota zero, respeitando um teto de US$ 463 milhões para todo o mercado. Após esse período, as importações passam a recolher a alíquota cheia de 35%, com um cronograma antecipado para janeiro de 2027.
Para o caso de importação de veículos importados prontos (CBU), foi mantido o cronograma de aumento progressivo da alíquota até julho de 2026.
Opções mais baratas
Com o início da produção nacional, a BYD terá novidades em sua linha de produtos, com opções mais baratas dos veículos produzidos no país. Como foi antecipado pelo colunista do UOL Carros Jorge Moraes, o compacto Dolphin Mini será o primeiro a receber uma versão voltada para para atender clientes de venda direta, como taxistas e pessoas com deficiência (PCD).
Batizada de GL, a versão mais barata do Dolphin Mini será comercializada por R$ 118,9 mil. No entanto, com os descontos da venda direta, o valor cai para R$ 107,09 mil. No caso de PCD, sairá por R$ 99,9 mil, enquanto taxistas pagarão ainda menos: R$ 98.590.
Em novembro, após o compacto elétrico, a BYD deve oferecer o sedã King e o SUV Song Pro, ambos híbridos, com os incentivos para a versão GL. O Song Pro sai hoje da loja por R$ 161,492. Com o desconto, custará R$ 132,9 mil para taxistas e R$ 147,9 mil para PCD. Já o King, vendido por R$ 144.492, passará a custar R$ 124,9 mil e R$ 132.090, respectivamente.
