BYD inicia produção de carros na Bahia em investimento bilionário no Brasil

A BYD iniciou a produção de seus carros no Brasil, com atividade na antiga fábrica da Ford em Camaçari (BA). A inauguração oficial da produção ocorreu nesta quinta-feira (9), em evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do fundador e CEO global da marca chinesa, Wang Chuanfu.

Em julho, a BYD já havia chamado jornalistas para o início dos testes do complexo fabril, chegando inclusive a exibir unidades do Dolphin Mini produzidas no local. Desta vez, no entanto, a marca inicia para valer a produção local de veículos, que movimentará cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

A produção nacional faz parte de um investimento de R$ 5,5 bilhões prometidos pela BYD para o Brasil. O plano inicial era de produzir 300 mil unidades por ano até 2030, mas a meta agora é chegar a 600 mil veículos, com exportações a outros países da América do Sul - a empresa quer se posicionar entre as três líderes do mercado.