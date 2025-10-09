Chinesa com alma inglesa, MG define rede para venda de 3 carros elétricos
Marca inglesa que petence à montadora chinesa SAIC, a MG Motor está perto de retomar a venda de veículos no Brasil, após rápida passagem pelo país entre 2011 e 2013.
Comunidado da empresa informa que já iniciou as nomeações de concessionários, em parceria com 12 grupos locais, e prepara a abertura de 24 lojas até o fim de 2025.
Conforme a empresa, as concessionárias estarão localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a previsão é de expandir as revendas autorizadas para 70 unidades até o fim de 2026,atingindo cobertura em todas as regiões brasileiras.
Por ora, a marca não dá detalhes sobre quais carros vai comercializar no Brasil, mas o UOL Carros já descobriu os três modelos que a MG já homologou para nosso mercado - o trio já consta da mais recente tabela do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Confira:
MG4
É um hatch elétrico com autonomia de 364 km na versão com um motor e de 279 km na configuração com dois propulsores . O alcance com uma carga completa é medido segundo os critérios do Inmetro - portanto, mais conservador do que os ciclos internacionais. A potência varia conforme a versão: as mais básicas entregam 170 cv ou 245 cv, enquanto a versão esportiva XPower combina dois motores elétricos (um em cada eixo) para entregar 435 cv.
Acelera de zero a 100 km/h em menos de 4 segundos na versão XPower. Equipado com bateria de até 64 kWh, permite recarga rápida de 10% a 80% em aproximadamente 35 minutos. Conta com assistente de faixa, frenagem autônoma e central multimídia completa.
S5
Trata-se de um SUV médio com motor elétrico traseiro de 170 cv e autonomia de 351 km. Em outros mercados, o S5 é vendido em versão a combustão, com 175 cv, que, provavelmente, teria um custo-benefício interessante no mercado brasileiro. No entanto, a opção a gasolina ainda não foi homologada no país.
Com quase 4,5 metros, é um utilitário com dimensões robustas. Tem painel digital, central flutuante, recursos de condução semi autônoma, bom espaço interno e porta-malas generoso.
Cyberster
É um conversível esportivo com dois motores elétricos que somam 544 cv; a autonomia é de 342 km de acordo com o Inmetro.
Traz portas do tipo tesoura, enquanto a versão de topo acelera de zero a 100 km/h em 3,2 segundos e funcionará como vitrine tecnológica e modelo de imagem da marca no Brasil.
Conexão da SAIC com o Onix
A MG, sigla de , é uma marca inglesa que atualmente pertence à chinesa SAIC.
A empresa chinesa foi responsável, em parceria com a GM na joint-venture SAIC-GM, pelo desenvolvimento da plataforma GEM (Global Emerging Markets), que serviu de base para a atual geração do Chevrolet Onix, Onix Plus, Tracker e Montana.
A plataforma modular foi projetada para mercados emergentes, permitindo acelerar o desenvolvimento e reduzir custos, com a SAIC liderando o desenvolvimento na China antes do lançamento dos modelos no Brasil.
Estratégia da MG no Brasil
Diferentemente de outras fabricantes chinesas que chegaram recentemente ao Brasil, como BYD e GWM, a MG não mira exclusivamente volume ou preço baixo.
A estratégia, neste primeiro momento, é oferecer tecnologia, design e desempenho diferenciados, ainda que a SAIC também conte com modelos híbridos e a combustão em outros mercados.
É importante lembrar que os carros elétricos têm o período de homologação mais curto, ou seja, os modelos híbridos e/ou a combustão, que podem incomodar concorrentes à venda no Brasil por causa do preço, possivelmente ainda estão por vir.
Os modelos MG4 com motor único e o S5 poderão atrair quem busca uma primeira experiência elétrica com custo-benefício, competindo diretamente com BYD Dolphin e GWM Ora 03 no hatch e BYD Yuan Pro no SUV.
Já os modelos de alta performance, como o MG4 XPower com dois motores e o Cyberster, têm como foco consumidores interessados em desempenho e esportividade, disputando espaço com elétricos esportivos aspiracionais, como BYD Seal e modelos da Zeekr.
