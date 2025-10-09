Chinesa com alma inglesa, MG define rede para venda de 3 carros elétricos

Marca inglesa que petence à montadora chinesa SAIC, a MG Motor está perto de retomar a venda de veículos no Brasil, após rápida passagem pelo país entre 2011 e 2013.

Comunidado da empresa informa que já iniciou as nomeações de concessionários, em parceria com 12 grupos locais, e prepara a abertura de 24 lojas até o fim de 2025.

Conforme a empresa, as concessionárias estarão localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a previsão é de expandir as revendas autorizadas para 70 unidades até o fim de 2026,atingindo cobertura em todas as regiões brasileiras.