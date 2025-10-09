Assine UOL
Chinesa com alma inglesa, MG define rede para venda de 3 carros elétricos

Paula Gama e Alessandro Reis
Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo (SP)
MG S5 é um SUV elétrico de 170 cv e já está homologado para o mercado brasileiro
MG S5 é um SUV elétrico de 170 cv e já está homologado para o mercado brasileiro Imagem: Reprodução

Marca inglesa que petence à montadora chinesa SAIC, a MG Motor está perto de retomar a venda de veículos no Brasil, após rápida passagem pelo país entre 2011 e 2013.

Comunidado da empresa informa que já iniciou as nomeações de concessionários, em parceria com 12 grupos locais, e prepara a abertura de 24 lojas até o fim de 2025.

Conforme a empresa, as concessionárias estarão localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a previsão é de expandir as revendas autorizadas para 70 unidades até o fim de 2026,atingindo cobertura em todas as regiões brasileiras.

Por ora, a marca não dá detalhes sobre quais carros vai comercializar no Brasil, mas o UOL Carros já descobriu os três modelos que a MG já homologou para nosso mercado - o trio já consta da mais recente tabela do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Confira:

MG4

MG4 terá versão com mais de 400 cavalos
MG4 terá versão com mais de 400 cavalos Imagem: Reprodução

É um hatch elétrico com autonomia de 364 km na versão com um motor e de 279 km na configuração com dois propulsores . O alcance com uma carga completa é medido segundo os critérios do Inmetro - portanto, mais conservador do que os ciclos internacionais. A potência varia conforme a versão: as mais básicas entregam 170 cv ou 245 cv, enquanto a versão esportiva XPower combina dois motores elétricos (um em cada eixo) para entregar 435 cv.

Acelera de zero a 100 km/h em menos de 4 segundos na versão XPower. Equipado com bateria de até 64 kWh, permite recarga rápida de 10% a 80% em aproximadamente 35 minutos. Conta com assistente de faixa, frenagem autônoma e central multimídia completa.

S5

MG S5 é SUV elétrico com 170 cv e cerca de 350 km de alcance com uma carga completa
MG S5 é SUV elétrico com 170 cv e cerca de 350 km de alcance com uma carga completa Imagem: Divulgação
Trata-se de um SUV médio com motor elétrico traseiro de 170 cv e autonomia de 351 km. Em outros mercados, o S5 é vendido em versão a combustão, com 175 cv, que, provavelmente, teria um custo-benefício interessante no mercado brasileiro. No entanto, a opção a gasolina ainda não foi homologada no país.

Com quase 4,5 metros, é um utilitário com dimensões robustas. Tem painel digital, central flutuante, recursos de condução semi autônoma, bom espaço interno e porta-malas generoso.

Cyberster

O esportivo Cyberster também está na lista de novidades para o Brasil
O esportivo Cyberster também está na lista de novidades para o Brasil Imagem: Reprodução

É um conversível esportivo com dois motores elétricos que somam 544 cv; a autonomia é de 342 km de acordo com o Inmetro.

Traz portas do tipo tesoura, enquanto a versão de topo acelera de zero a 100 km/h em 3,2 segundos e funcionará como vitrine tecnológica e modelo de imagem da marca no Brasil.

Conexão da SAIC com o Onix

Dona da MG, SAIC tem joint venture com a GM na China e participou do projeto do Chevrolet Onix
Dona da MG, SAIC tem joint venture com a GM na China e participou do projeto do Chevrolet Onix Imagem: Divulgação

A MG, sigla de , é uma marca inglesa que atualmente pertence à chinesa SAIC.

A empresa chinesa foi responsável, em parceria com a GM na joint-venture SAIC-GM, pelo desenvolvimento da plataforma GEM (Global Emerging Markets), que serviu de base para a atual geração do Chevrolet Onix, Onix Plus, Tracker e Montana.

A plataforma modular foi projetada para mercados emergentes, permitindo acelerar o desenvolvimento e reduzir custos, com a SAIC liderando o desenvolvimento na China antes do lançamento dos modelos no Brasil.

Estratégia da MG no Brasil

Interior do MG S5, que em breve será comercializado no mercado brasileiro
Interior do MG S5, que em breve será comercializado no mercado brasileiro Imagem: MG Motor/Divulgação
Diferentemente de outras fabricantes chinesas que chegaram recentemente ao Brasil, como BYD e GWM, a MG não mira exclusivamente volume ou preço baixo.

A estratégia, neste primeiro momento, é oferecer tecnologia, design e desempenho diferenciados, ainda que a SAIC também conte com modelos híbridos e a combustão em outros mercados.

É importante lembrar que os carros elétricos têm o período de homologação mais curto, ou seja, os modelos híbridos e/ou a combustão, que podem incomodar concorrentes à venda no Brasil por causa do preço, possivelmente ainda estão por vir.

Os modelos MG4 com motor único e o S5 poderão atrair quem busca uma primeira experiência elétrica com custo-benefício, competindo diretamente com BYD Dolphin e GWM Ora 03 no hatch e BYD Yuan Pro no SUV.

Já os modelos de alta performance, como o MG4 XPower com dois motores e o Cyberster, têm como foco consumidores interessados em desempenho e esportividade, disputando espaço com elétricos esportivos aspiracionais, como BYD Seal e modelos da Zeekr.

