Por que VW Saveiro tem explosão de vendas apesar de estar 'parada no tempo'

A atual geração Volkswagen Saveiro já tem mais de 15 anos de mercado e usa mesma plataforma do finado Gol.

Isso não impediu a veterana picape compacta, lançada há 45 anos, de figurar como o quinto veículo mais vendido em setembro, ocupando a décima colocação no ranking geral durante o mesmo período.

De acordo com a Fenabrave, a federação das concessionárias, a Saveiro acumula 48.355 emplacamentos de janeiro a setembro deste ano e só perde para a Fiat Strada (101.298) na respectiva categoria neste período. Mantido esse ritmo, 2025 caminha para ser o melhor ano em volume de vendas da picape na última década. Em 2024, o modelo totalizou 56.984 unidades comercializadas.