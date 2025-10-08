Foguete de bolso: aceleramos Fiat especial que nunca chegou ao Brasil

O programa Carona desta semana segue na Itália, onde visita locais históricos da marca na Itália, sua terra natal, e antecipa as comemorações aos 50 anos de presença da montadora no mercado brasileiro - que serão completados em 2026.

O apresentador Jorge Moraes teve a oportunidade de dirigir uma versão para lá de especial e divertida do 500, que nunca foi lançada no Brasil.

Trata-se do 500 695 em versão comemorativa aos 70 anos da marca Abarth - divisão esportiva da Fiat. Lançada em 2020 e com produção limitada a 1.949 unidades, a série especial traz itens aerodinâmicos e visuais exclusivos e é uma legítima representante dos "foguetes de bolso" - automóveis pequenos que aceleram muito e são divertidos de dirigir.